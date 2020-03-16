Связи не было, но гулять можно: застрявшие в Египте украинцы рассказали об изоляции

Ситуация с украинцами в Египте, которые не могут вылететь домой из-за карантина в связи с коронавирусом, остается спокойной.

Об этом рассказала OBOZREVATEL украинская туристка, отдыхающая в отеле Coral Sea Sensatori Resort 5* в Шарм Эль Шейхе (чтобы посмотреть фото отеля, проскролльте новость до конца).

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"Вчера целый день отсутствовала связь во всем регионе Шарм Эль Шейх, то к вечеру народ уже очень волновался, не было связи с родными", – отметила она.

Также, по словам украинки, в воскресенье появилась информация, что туроператор Join UP! отказался возвращать туристов, что добавило волнения.

"Вечером от отельного гида новостей не было, лишь сообщил, что сегодня еще не вылетает, утром также новостей не было, вечером обещают информацию о вылете домой", – добавила она.

Туристка уточнила, что они не изолированы в номерах, пребывание продлено за счет туроператора.

"Отель замечательный, питание, обслуживание прекрасные. Нареканий нет. Отдыхаем на том же уровне, ничего не изменилось", – сказала собеседница.

Те, кто хочет, ездят в город, ограничений по передвижению никаких нет.

Отель Coral Sea Sensatori Resort 5* tripadvisor.ru

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев закрыли на карантин 15 марта. Всего в Египте оказались заблокированы около 60 тысяч наших сограждан.

На карантине в египетском отеле Reef Oasis Beach Resort 5* находятся 750 граждан Украиныиз-за подозрения на коронавирус.

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