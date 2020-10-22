Тихановская рассказала об ультиматуме Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что верит в успех "Народного ультиматума", выдвинутого Александру Лукашенко.

Своими мыслями она поделилась в эфире программы, которая транслировалась в YouTube-канале "А поговорить?" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ведущая уточнила у Тихановской: если с "Народным ультиматумом" ничего не выйдет, никто никого не будет бойкотировать и ничего не произойдет, то это ослабит позицию оппозиционерки.

"И что? Люди забудут, что все это было в нашей жизни? Они скажут: "А, ничего не случилось, пойдем-ка мы дальше на работу?" – ответила Тихановская.

По ее мнению, дедлайн, выставленный Лукашенко, в любом случае не ослабляет позицию белорусского народа и его волю.

"Я всего лишь озвучила то, чего просит народ, чего просят белорусы. Я и так слишком долго сглаживала ситуацию. Это был посыл людей: давай-ка уже дедлайн дадим. Сколько можно? Ну а что не получится? Белорусы хотят этого. Мы боремся", – уточнила она.

В августе не все предприятия вышли на забастовку, но тогда протесты организовывались стихийно, на эмоциях, сказала Тихановская.

"А сейчас было время у людей организоваться. Нам не видны какие-то процессы, а они идут внутри предприятий. Я не уверена, что страна встанет, я верю в это", – подчеркнула она.

На вопрос, ведет ли она сама какую-то организационную работу, белорусская оппозиционерка ответила так: "Нет, у нас все основано на самоорганизации. Я несу ответственность, и каждый человек несет ответственность за те перемены, которых мы ждем".

Как сообщил OBOZREVATEL, Тихановская обратилась к самопровозглашенному президенту страны Лукашенко и дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования. Если до 25 октября он не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, в Беларуси начнется общенациональная забастовка.