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СБУ, принимай! Скандальный российский журналист сравнил Украину с дауном

2.4тЧитать новость на украинском

Скандальный российский журналист Армен Гаспарян оскорбил Украину, заявив, что считает ее первую государственность, полученную в 1917 году, умственно отсталым ребенком. Таким образом он решил подыграть традиционной риторике Кремля.

Кроме того, пропагандист нагло добавил, что через сто лет ситуация не изменилась и Россия по-прежнему ставит соседней стране диагноз синдром Дауна. Свое едкое высказывание путинский глашатай озвучил в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Ребенок родился инвалидом. Ну, я имею в виду первую украинскую государственность. Он родился дауном. Жалко, трагедия, но так бывает. Но родители оказались упрямы. Вместо того, чтобы идти к доктору, они наоборот сделали это своей основной задачей — позиционировать вот эту умственную недостаточность, как главную добродетель в жизни. Спустя 100 лет государству пора на пенсию идти, но лучше не стало", — непозволительно высказался об Украине Гаспарян.

Очевидно не подозревая, что за подобные речи может быть предусмотрена уголовная ответственность, продажный журналист современного российского режима зашел еще дальше в своей наглости и посоветовал Украине привыкать к боли, что воспринимается как завуалированная угроза суверенному государству.

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"Что касается вечной страны обид и разочарований, то я же им всегда говорю: главная ваша проблема в том, что вы боитесь боли. Вам уже пора привыкнуть к тому, что боль нужно любить", — завершил Гаспарян свое наглое и циничное выступление, общий посыл которого соответствует указаниям из кремлевских методичек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов непозволительно высказался об истории украинцев, дико пошутив о том, что они были предками обезьян, от которых уже произошли все остальные люди.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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andrei
andrei
Почему это Гаспарян продажный? Он не присягал государству-дауну:-) Да и пропагандистом его трудно назвать. Гаспарян вообще умница.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Действительно, что страна даунов, вы на флаг их посмотрите - это же символ даунов, а герб - это неприличное слово "БлЯ", ну и про гимн тоже посол США высказался: «Особенно невозможно было слушать их гимн. Это как какая-то пытка! Они как затянут хором: „Ще не вмэрла Украина...“. Создается впечатление, что тебя живьём отпевают. Нападает какая-то гнетущая, душераздирающая тоска, что порой кажется, что в округе от этого завывания дохнут мухи. Слушать этот вой до того невыносимо, что порой казалось — легче было бы умереть».
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