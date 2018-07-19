СБУ, принимай! Скандальный российский журналист сравнил Украину с дауном

Скандальный российский журналист Армен Гаспарян оскорбил Украину, заявив, что считает ее первую государственность, полученную в 1917 году, умственно отсталым ребенком. Таким образом он решил подыграть традиционной риторике Кремля.

Кроме того, пропагандист нагло добавил, что через сто лет ситуация не изменилась и Россия по-прежнему ставит соседней стране диагноз синдром Дауна. Свое едкое высказывание путинский глашатай озвучил в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Ребенок родился инвалидом. Ну, я имею в виду первую украинскую государственность. Он родился дауном. Жалко, трагедия, но так бывает. Но родители оказались упрямы. Вместо того, чтобы идти к доктору, они наоборот сделали это своей основной задачей — позиционировать вот эту умственную недостаточность, как главную добродетель в жизни. Спустя 100 лет государству пора на пенсию идти, но лучше не стало", — непозволительно высказался об Украине Гаспарян.

Очевидно не подозревая, что за подобные речи может быть предусмотрена уголовная ответственность, продажный журналист современного российского режима зашел еще дальше в своей наглости и посоветовал Украине привыкать к боли, что воспринимается как завуалированная угроза суверенному государству.

"Что касается вечной страны обид и разочарований, то я же им всегда говорю: главная ваша проблема в том, что вы боитесь боли. Вам уже пора привыкнуть к тому, что боль нужно любить", — завершил Гаспарян свое наглое и циничное выступление, общий посыл которого соответствует указаниям из кремлевских методичек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов непозволительно высказался об истории украинцев, дико пошутив о том, что они были предками обезьян, от которых уже произошли все остальные люди.