США заподозрили пропагандиста Кремля в связи с проколовшейся шпионкой

Политолог из США, ведущий одной из пропагандистских программ на росТВ Дмитрий Саймс подозревается в связях с арестованной российской шпионкой Марией Бутиной.

Об этом сообщают "Открытые медиа", ссылаясь на анонимные источники. По этому поводу ФБР уже проводила беседу с политологом. Разговор, как отмечается, был единичным.

Знакомые Саймса и еще два человека, осведомленные о деятельности ФБР, как пишет издание, сообщили, что бюро собирает информацию о мужчине. Подчеркивается, что тесные связи Саймса с Россией давно привлекали внимание ФБР.

Известно, что три года назад Бутина написала для The National Interest статью, в которой рассуждала о том, как повлияет на российско-американские отношения приход к власти в США республиканца. Саймс является создателем и главой научно-исследовательского Центра национальных интересов (CNI) и журнала The National Interest.

Агенты ФБР приходили в офис CNI летом 2018 года, вскоре после ареста Бутиной, и беседовали с его сотрудниками, утверждает один из собеседников "Открытых медиа".

Дмитрий Саймс Скриншот

Мария Бутина ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле, обвинив в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующего уведомления властей США.

Она признала свою вину и согласилась сотрудничать с федеральными прокурорами.

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