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10 сентября • обновлено в 06:29
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США секретно вывезли из России своего шпиона: детали расследования

12.1т Читать материал на украинском

В 2017 году США секретно вывезли из России ценного агента, который был внедрен в правительство страны.

Об этом со ссылкой на сотрудников администрации американского президента Дональда Трампа сообщает CNN. Его имя не называют из соображений безопасности

Отмечается, что решение было принято в том числе из-за опасений, что Трамп "неоднократно неправильно обращался c секретными разведданными" и мог способствовать разоблачению шпиона.

Так, причины экстренно вывезти агента появились после встречи американского лидера с главой российского МИД Сергеем Лавровым и Сергеем Кисляком, который тогда занимал должность посла России в США. Переговоры состоялись в мае 2017 года и касались деятельности террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

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США секретно вывезли из России своего шпиона

США секретно вывезли из России своего шпиона

Тогда Трамп раскрыл россиянам секретные данные и, хотя они не касались шпиона в РФ, сотрудники разведки забили тревогу из-за возможной опасности.

Кроме того, через несколько недель после того, как было принято решение вывезти осведомителя из России, Трамп на полях саммита G20 в Гамбурге провел встречу тет-а-тет с российским президентом Владимиром Путиным, а затем изъял записи переводчика, что посеяло еще большие сомнения у американцев.

При этом, о существовании агента знало ограниченное число сотрудников правительства США и спецслужб. По словам одного из собеседников CNN, этот шпион был одним из самых важных источников в Кремле и восстановить такую же передачу данных будет практически невозможно.

Также отмечается, что вывоз шпиона, который произошел в 2017 году, является чрезвычайной мерой, к которой прибегают лишь тогда, когда подозревают, что он находится в непосредственной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Косово объявили персоной нон грата российского шпиона Михаила Краснощекова.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин Сергей Лавров
Место
США
Тег
Новости России
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Александрович Валера
Александрович Валера
И в правительстве не заметили исчезнувшего чела . Типа на больничном до сих пор
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Александрович Валера, это мойщик утизов Кремля. Мой дружбан.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Под носом у Недимона работал американский шпион - это уже не щелчок по носу, а самый настоящий пендель пУтинским спецслужбам.
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CARGO 100
CARGO 100
Маринов Михаил, ты поздно "Caps Lock" нажимаешь ...
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
снова на трампа, придурки, бочку катите..ох и поимеет он вас жеско...
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Иванов Владимир, еще жестче чем ты думаешь! Счас кокса нюхну.
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