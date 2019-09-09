США секретно вывезли из России своего шпиона: детали расследования

В 2017 году США секретно вывезли из России ценного агента, который был внедрен в правительство страны.

Об этом со ссылкой на сотрудников администрации американского президента Дональда Трампа сообщает CNN. Его имя не называют из соображений безопасности

Отмечается, что решение было принято в том числе из-за опасений, что Трамп "неоднократно неправильно обращался c секретными разведданными" и мог способствовать разоблачению шпиона.

Так, причины экстренно вывезти агента появились после встречи американского лидера с главой российского МИД Сергеем Лавровым и Сергеем Кисляком, который тогда занимал должность посла России в США. Переговоры состоялись в мае 2017 года и касались деятельности террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

США секретно вывезли из России своего шпиона

Тогда Трамп раскрыл россиянам секретные данные и, хотя они не касались шпиона в РФ, сотрудники разведки забили тревогу из-за возможной опасности.

Кроме того, через несколько недель после того, как было принято решение вывезти осведомителя из России, Трамп на полях саммита G20 в Гамбурге провел встречу тет-а-тет с российским президентом Владимиром Путиным, а затем изъял записи переводчика, что посеяло еще большие сомнения у американцев.

При этом, о существовании агента знало ограниченное число сотрудников правительства США и спецслужб. По словам одного из собеседников CNN, этот шпион был одним из самых важных источников в Кремле и восстановить такую же передачу данных будет практически невозможно.

Также отмечается, что вывоз шпиона, который произошел в 2017 году, является чрезвычайной мерой, к которой прибегают лишь тогда, когда подозревают, что он находится в непосредственной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Косово объявили персоной нон грата российского шпиона Михаила Краснощекова.

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