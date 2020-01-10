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10 января • обновлено в 07:52
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США не знали, когда нападет Сулеймани: появились резонансные данные

1.1т
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У американских спецслужб не было информации, где и когда именно убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал возможные нападения против США.

В этом признался госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

"Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально", – подчеркнул Помпео.

США не знали, когда нападет Сулеймани

США не знали, когда нападет Сулеймани

Он добавил, что президент США Дональд Трамп принял "правильное решение".

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Автор
Яра Дорош
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персоны
Майк Помпео Касем Сулеймани
Место
США
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Как красиво выкручиваются! И про самолет тоже "авторитетно".
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