США не знали, когда нападет Сулеймани: появились резонансные данные

У американских спецслужб не было информации, где и когда именно убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал возможные нападения против США.

В этом признался госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

"Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально", – подчеркнул Помпео.

США не знали, когда нападет Сулеймани

Он добавил, что президент США Дональд Трамп принял "правильное решение".

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