США не знали, когда нападет Сулеймани: появились резонансные данные

У американских спецслужб не было информации, где и когда именно убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал возможные нападения против США.
В этом признался госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.
"Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально", – подчеркнул Помпео.
США не знали, когда нападет Сулеймани
Он добавил, что президент США Дональд Трамп принял "правильное решение".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.
В сеть попало видео с места ликвидации Сулеймани в багдадском аэропорту.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Для ликвидации Сулеймани, вероятно, была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве (Россия) и встречался с президентом страны Владимиром Путиным.
В сети всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Трампу.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал Сулеймани.
В Багдаде (Ирак) 4 января состоялось прощание с генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР). А 5 января тело Сулеймани доставили в Иран.
Оказалось, что Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала вопреки спорным данным разведки. Также президент США заявил, что Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей".
По данным СМИ, Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани.
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