"Миссия завершена" - пафосно написал Дональд Трамп относительно ракетного обстрела по Сирии в своём "Твиттере", ставшим уже притчей во языцех. Он назвал обстрел "блестяще исполненным".

История с нагнетанием кризиса вокруг Сирии в Восточном Средиземноморье по сути завершена и в скором времени уже через несколько дней о ней благополучно забудут украинские и международные СМИ. Завершится цикла медийной жизни информационного повода, который поддерживался всю неделю, начиная с 7 апреля.

Что же мы получили на выходе после этих обстрелов? Вот мои выводы:

1. США и их союзники продемонстрировали всё, что хотели, особенно на внутренний электорат, хоть и немного смазано из-за задержки на целую неделю. Лучше всего в медийном простанстве сиял президент Франции. Макрон последовательно делал заявления и ударил по Сирии, как и хотел, без лишнего пафоса и анонсированных заранее ударов. Хуже всех пришлось Терезе Мэй и Дональду Трампу. Мэй металась между позициями по Сирии целых два дня перед ударом, и это позволило её противникам бить по ней без особого ответа. А Трамп - ну, вы знаете.

2. В мире правит циничный прагматизм. Ракетные обстрелы по Сирии - это натужно-драматический телесериал, в котором все сыграли свои роли. Пафос был на высоте, а медийная картинка была успешно "схавана" населением. В реальности же все страны вышли из ситуации, сохранив лицо. Макрон после обстрелов спокойно заявил, что и дальше планирует поехать с визитом в Россию в следующем месяце. Германия приветствовала обстрел, но сама не участвовала из-за "Северного потока-2". Трамп попиарился, проблему не решил, но теперь он снова готов к переговорам. Путин создал свою картинку для населения - про то, как все ракеты были сбиты. В общем, все посоздавали свои реальности в своих информационных коконах и вышли из ситуации победителями - каждый по-своему.

3. Арабские страны в который раз продемонстрировали, что время США на Ближнем Востоке уходит по мере того, как они деградируют со своей внешней политикой из-за отсутствия внятной стратегии по Сирии. В США куча политиков, которые поддержали ракетный обстрел, включая Джона Маккейна, призвали Трампа всё-таки выработать какой-то план. Часть стран вообще осудили ракетные обстрелы, среди них: Ливан, Алжир, Ирак, Иордания, Марокко, Египет.

4. В Сирии произошла ещё большая консолидация населения вокруг президента Башара Асада и рост национализма. Неделя, которую сирийцам дал Трамп, пока размышлял, что ему делать, был использована для раскрутки радикальных анти-западных настроений и мобилизации сторонников Асада. Это усложнит процесс мирного урегулирования конфликта, поскольку чем боле поляризованное общество и неуступчивое относительно роли Асада в политике, тем сложнее будет найти соразмерную ему по влиянию компромиссную фигуру.

5. Проблема не решена. Ракетный обстрел ничего не решил. Вообще. Единственный его плюс - он не дестабилизировал обстановку. А так - всё это фигня, проблема распространения химических веществ всё ещё осталась. И бомбы этого не изменят.

6. Трамп загнал себя в ещё большую "ловушку красных линий". После этих обстрелов, он снова заявил, что дальнейшие действия США зависят от действий Асада. Привязав возможность военных акций против Сирии, которые с каждым разом повышают ставки и требуют большего эффекта и интенсивности, Трамп по-сути связал себя по рукам и ногам. Ведь теперь любая группировка, использующая химвещества в Сирии, может снова подтолкнуть США к кризису. А то, что он продемонстрировал готовность обстрелять страну без мандата ООН и предварительного расследования, только усугубило кризис мирового порядка и международных институтов типа ООН.

7. Выиграл Китай. Всё время он спокойно наблюдал за ситуацией и не дёргался. Китайцы тихо продолжали свою политику экономической интервенции в регионы в рамках глобального проекта "Новый Шёлковый путь". Пока Трамп и Путин там играли в танчики и ракеты в Средиземном море, Китай подписал договор о строительстве железной дороги из Панамы в Коста-Рику в Центральной Америке на сумму в 5 млрд. долларов. Кроме того, Пекин под шумок зашёл в Зимбабве, где сейчас выставляют на продажу 35 государственных компаний. В общем, вы поняли.

8. Химический инцидент в городе Дума в Восточной Гуте ещё более "размылся" в медиа-пространстве и был ещё более политизирован из-за действий Запада, который и начал его раскручивать. Это осложнит действия группы ОЗХО, расследующей хим инцидент. А странные заявления ведущих лиц западных союзников насчёт этого случая вообще делегитимизируют ООН и специализированные агентства. Сперва Мэттис на слушаниях в Сенате заявил про отсутствие у них доказательств, а теперь Франция опубликовала отчёт разведки насчёт хим инцидента, в котором доказательств, собственно, и нет. Почитайте и убедитесь сами, особенно формулировки.