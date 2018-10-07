''Спасите!'' В России заключенные колонии устроили массовый бунт

В РФ в колонии №6 городе Омск произошли беспорядки с участием нескольких десятков заключенных, после чего они объявили голодовку.

Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на источник. Информацию подтвердил правозащитник Лев Пономарев.

Источник в МВД рассказал изданию "Омск онлайн", что поводом для беспорядков стали условия содержания в колонии.

"Сидельцы начали бунтовать из-за того, что с ними плохо обращаются, избивают и унижают. Таким образом они хотят привлечь внимание властей. Хотят, чтоб началась жесткая проверка руководства колонии", - сообщил источник. По его словам, участники бунта угрожали вскрыть себе вены.

Издание сообщает, что в конфликте задействовано около 200 человек.

По данным СМИ, инцидент произошел вечером 6 и продолжается 7 октября: несколько заключенных, которые негативно настроены к администрации колонии, потребовали от других, чтобы те перестали подчиняться требованиям сотрудников УФСИН.

"Когда "примерные" осужденные отказались, возник конфликт. Он перерос в массовую драку, в которой оказались участниками несколько десятков человек из трех отрядов", - отмечает издание.

По данным главврача станции скорой помощи Максима Стуканова, утром 7 октября в ИК-6 вызвали бригаду скорой помощи: когда медики уже ехали к месту, вызов отменили.

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В соцсети "ВКонтакте" в группе "Инцидент Омск" появился снимок плаката с надписью "Спасите", который кто-то вывесил через маленькое окошко колонии.

В исправительной колонии №6 Омска через окно вывесили плакат "Спасите". Фото: Ольга Усольцева pic.twitter.com/B7lPbAlMbc — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 7, 2018

Позже из окон казармы вывесили еще одну простыню с красной надписью "Помогите". Через некоторое время затянули обратно. На территорию, по рассказам очевидцев, ранее заехали несколько КАМАЗов с ОМОНом.

7 октября дороги в Омске были перекрыты, все машины и общественный транспорт пускали в объезд. Оцепление в округе началось с 9 утра. Вооруженные сотрудники полиции и Росгвардии успокаивают прохожих, объясняя тем, что в округе проводят учения, а все проезжающие автомобили проверяют, пишет "Омск онлайн".

Возле колонии собрались родители осужденных. Позже нескольких из них задержали, отправив в автозак.

По данным источника издания в УМВД, почти всю полицию Омска стянули в ИК-6 в оцепление, а ситуацию пытаются скрыть от прессы.

В свою очередь в пресс-службе ФСИН заявили, что "группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные УФСИН России по Омской области, зачинщики беспорядков выдвигали "незаконные требования".

"Руководство оперативного штаба ввело на территорию учреждения сводный отряд. Это было необходимо, чтобы изолировать отрицательно настроенных осужденных и провести обыски для пресечения дальнейших беспорядков и предотвращения давления на других осужденных", - заявили в УФСИН.

По данным ведомства, зачинщики беспорядков были изолированы от основной массы осужденных и во время обысков сопротивления не оказывали.

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