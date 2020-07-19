Советник главы Турции намекнул на возможность признания Крыма российским: есть условие

Турция вполне может признать аннексированный Российской Федерацией у Украины Крым российским.

Об этом заявил советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безопасности и внешней политике Исмаил Сафи. В интервью "Ленте.ру" он назвал условие для такого шага.

Журналист подчеркнул, что Анкара не признала полуостров российским, но при этом турецкие делегаты бывали там и говорили о планах сотрудничества. Поэтому он поинтересовался в Сафи, возможно ли изменение позиции Турции по вопросу признания после закрепления в Конституции РФ поправки, которая не допускает действий, направленных на отчуждение территории.

Советник Эрдогана ответил, что тема поправок в Конституцию – это чисто вопрос суверенитета прав России, который Турция уважает и желает, чтобы такой выбор "принес мир и спокойствие всему российскому народу".

"В Крыму же живут крымские татары, с которыми турецкий народ имеет давние исторические связи. Мы, Турция, хотим мира и процветания братского татарского народа. Мы будем сотрудничать с той страной, которая ему это предложит", – заявил Сафи.

По его словам, турки также ценят "добрую волю и усердие России в этом вопросе", поэтому положительно относятся к визиту турецкой делегации на полуостров.

"Крым – очень красивое место. Я был там несколько раз и видел, как красиво отреставрирован Бахчисарай, а крымские татары свободно говорят на своем родном языке. Буду очень рад вернуться при первой же возможности в этот прекрасный край", – признался советник Эрдогана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Исмаил Сафи заявил, что единственным желанием правительства и народа Турции является установление мира между Киевом и Москвой.