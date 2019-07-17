Смесь Instagram и искусственного интеллекта: в интернете появилась новая соцсеть

Создатели популярного фотосервиса Prisma Алексей Моисеенков и Арам Харди запустили новое приложение — соцсеть Capture, которая позволяет пользователю найти групповые чаты на основе геолокации и объектов на фотографии.

Это смесь Instagram, искусственного интеллекта и чата, сообщает The Bell со ссылкой на TechCrunch.

Соцсеть Capture TechCrunch

Как она работает:

• Соцсеть Capture предлагает пользователю посетить тематические чаты, связанные с объектами на фото или с его расположением, новостями, событиями вблизи.

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• Личных сообщений нет: но есть чаты на двоих, где соединяют со случайным собеседником.

• Пока приложение доступно только на iOS, а версия для Android появится скоро. Начатую на смартфоне беседу можно будет продолжить в веб-версии Capture.

• Зарегистрироваться в соцсети можно будет без привязки почты или номера телефона — они потребуются только для восстановления доступа и входа на чужом устройстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии создали виртуальную Instagram-модель: ее не отличить от человека.

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