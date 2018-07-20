Слабонервным не смотреть: появилось видео жестоких пыток в российской колонии

Российская "Новая газета" опубликовала запись жестоких пыток заключенного Евгения Макарова сотрудниками ФКУ исправительной колонии-1 по Ярославской области. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Как говорится в материале, запись была сделана камерой на форме одного из надзирателей.

Эту видеозапись издание получило от юристов фонда "Общественный вердикт".

Отмечается, что пытки заключенного состоялись 29 июня 2017 года.

На самом видео изображено просторную комнату, в которой на столе правоохранители держат заключенного лицом вниз. Трое сотрудников ФСИН заламывают ему руки за спиной, еще двое – бьют дубинками по стопам и голеностопам. Во время пыток к заключенному несколько раз обращаются по фамилии – Макаров. Он неоднократно стонал и кричал от боли.

Через пять минут с заключенного срывают штаны и продолжают бить палками, раз-по-раз обливая голову холодной водой и нанося удары руками по лицу.

В комнате присутствовали около 15 правоохранителей, все они поочередно меняются в пытках заключенного и иногда жалуются, что и сами уже устали.

Издание напоминает, что писало об этот самом инциденте в 2017 году. После того, как его адвокат получила информацию о пытках подзащитного, она сразу же пыталась добиться с ним встречи. И ей это удалось.

Сам Макаров то, что произошло 29 июня в колонии, описывает так.

"Потащили меня в класс воспитательных работ, рот закрыли коричневым махровым полотенцем. В классе были еще сотрудники, я их всех могу узнать по лицам. <…> Они меня закинули на парты, на руках сзади у меня были наручники. <…> Кто-то держал меня, на мне сидели. Один держал одну ногу, второй держал вторую, били дубинками по ступням. Одновременно с этим мне на лице держали полотенце и лили воду, чтобы я захлебывался. Я несколько раз терял сознание.<…> Руслан Андреевич нанес мне около трех ударов кулаком в лицо, кто остальные наносили, я не смог увидеть, т.к. терял сознание", - заявил он.

Напомним, ранее были названы любимые пытки ФСБ, подготовленные специально для украинцев.