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Слабонервным не смотреть: появилось видео жестоких пыток в российской колонии

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Российская "Новая газета" опубликовала запись жестоких пыток заключенного Евгения Макарова сотрудниками ФКУ исправительной колонии-1 по Ярославской области. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Как говорится в материале, запись была сделана камерой на форме одного из надзирателей.

Эту видеозапись издание получило от юристов фонда "Общественный вердикт".

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Отмечается, что пытки заключенного состоялись 29 июня 2017 года.

На самом видео изображено просторную комнату, в которой на столе правоохранители держат заключенного лицом вниз. Трое сотрудников ФСИН заламывают ему руки за спиной, еще двое – бьют дубинками по стопам и голеностопам. Во время пыток к заключенному несколько раз обращаются по фамилии – Макаров. Он неоднократно стонал и кричал от боли.

Через пять минут с заключенного срывают штаны и продолжают бить палками, раз-по-раз обливая голову холодной водой и нанося удары руками по лицу.

В комнате присутствовали около 15 правоохранителей, все они поочередно меняются в пытках заключенного и иногда жалуются, что и сами уже устали.

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Издание напоминает, что писало об этот самом инциденте в 2017 году. После того, как его адвокат получила информацию о пытках подзащитного, она сразу же пыталась добиться с ним встречи. И ей это удалось.

Сам Макаров то, что произошло 29 июня в колонии, описывает так.

"Потащили меня в класс воспитательных работ, рот закрыли коричневым махровым полотенцем. В классе были еще сотрудники, я их всех могу узнать по лицам. <…> Они меня закинули на парты, на руках сзади у меня были наручники. <…> Кто-то держал меня, на мне сидели. Один держал одну ногу, второй держал вторую, били дубинками по ступням. Одновременно с этим мне на лице держали полотенце и лили воду, чтобы я захлебывался. Я несколько раз терял сознание.<…> Руслан Андреевич нанес мне около трех ударов кулаком в лицо, кто остальные наносили, я не смог увидеть, т.к. терял сознание", - заявил он.

Напомним, ранее были названы любимые пытки ФСБ, подготовленные специально для украинцев.

Место
Россия
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Д Алексей
Д Алексей
пздец какая жуть, на 30 секунд меня хватило просмотра, 15 садистов и моральных выродков
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