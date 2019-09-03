"Пошла она в ж*пу!" Скандального украинца выгнали с росТВ за маты

Скандального украинского политолога Вячеслава Ковтуна, который внесен в список сайта "Миротворец", выгнали с российского пропагандистского телевидения.

Это произошло в эфире программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" после его матерных высказываний в адрес немецкой прессы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ковтуна выгнали из студии Скриншот видео

Все началось с того, что главред немецкого журнала World Economy с пророссийской позицией Александр Сосновский начал комментировать ситуацию с поставками немецкого оружия в Украину. Он заверил, что Германия якобы не будет поддерживать Украину, подчеркнув, что возражения Ковтуна по этому поводу расходятся с сообщениями немецких СМИ.

"Да пошла она в ж*пу эта немецкая пресса!" – выкрикнул постоянный украинский гость российских эфиров на реплику Сосновского.

Услышав эти слова, к нему подбежал разозленный ведущий, российский политолог Дмитрий Куликов и вручил красную карточку.

"Слушайте, пойдите вон отсюда!" – огрызнулся он, потребовав от Ковтуна, чтобы тот покинул студию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист Семен Багдасаров обматерил Ковтуна во время спора о войне на Донбассе.

Также жесткую перепалку с Ковтуном устроил топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев. Рупора путинского режима взбесили слова гостя студии о том, что будет с Россией, если НАТО разместят на территории Украины свои ракеты.

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