Скандальная Скабеева пригрозила въехать в Киев на танке

Одиозная путинская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что уровень поддержки президента России в Украине якобы настолько высок, что уже сейчас в ее столицу можно въезжать на танках.

Наглой угрозой она решила поддержать подобные размышления гостя своего эфира, пропагандиста Араика Степанян. Дискуссия между ними состоялась на программе "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Порошенко говорит, что "я или Путин". Вот первый тур говорит о том, что теперь за Путина 85% Украины", — с уверенностью сказал невменяемый Степанян.

Ольга Скабеева

Его фраза рассмешила скандальную Скабееву, и она решила обыграть ее как громкую угрозу в адрес украинского государства. "С этим лозунгом можно в Киев въезжать на танках, раз 85% за Путина", — ухмыляясь сказала топ-пропагандистка Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скабеева оскандалилась наглым обещанием "грохнуть Украину". По ее словам, это якобы произойдет после того, как Россия закончит строить газопровод "Северный поток-2".

Также она заявила, что Россия якобы может вновь переодеться в "зеленых человечков", как это было во время оккупации Крыма, чтобы попасть наблюдателями на выборы президента в Украину.

Скандальная пропагандистка грозилась вернуть Украину в состав России и провести "денацификацию".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал