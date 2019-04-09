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Скандальная Скабеева пригрозила въехать в Киев на танке

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Одиозная путинская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что уровень поддержки президента России в Украине якобы настолько высок, что уже сейчас в ее столицу можно въезжать на танках.

Наглой угрозой она решила поддержать подобные размышления гостя своего эфира, пропагандиста Араика Степанян. Дискуссия между ними состоялась на программе "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Порошенко говорит, что "я или Путин". Вот первый тур говорит о том, что теперь за Путина 85% Украины", — с уверенностью сказал невменяемый Степанян.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

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Его фраза рассмешила скандальную Скабееву, и она решила обыграть ее как громкую угрозу в адрес украинского государства. "С этим лозунгом можно в Киев въезжать на танках, раз 85% за Путина", — ухмыляясь сказала топ-пропагандистка Кремля.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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Алексей Алексей
Алексей Алексей
МОЖЕТ ВЬЕХАТЬ НА ИНОПЛАНЕТНОМ КОРАБЛЕ? ТОЛЬКО КОРАБЛЬ БУДЕТ ИЗ ГАВНА КАК ПЕТУХ)))))
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