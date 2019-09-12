Скандал с американским шпионом в России: опубликовано фото агента

В России показали фото Олега Смоленкова, который может быть тем сверхсекретным шпионом США в Кремле, которого под угрозой разоблачения вывезли в 2017 году.
Его снимок обнародовал телеканал RTVI (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что подробностями о Смоленкове, который работал в администрации президента Владимира Путина, поделился Евгений Агафонов – отец ребенка супруги Смоленкова Антонины от предыдущего брака.
Олег Смоленков: шпиона США показали в России
kasparov.ru
По его словам, их ребенок жил с его бывшей женой и ее новым мужем, и в 2017 году, когда мальчику было 13 лет, его мать якобы обманом получила разрешение на выезд за границу и уехала сначала в Черногорию, а затем в США, где, как утверждает Агафонов, находится до сих пор.
Как пишет "РИА Новости", ранее то, что именно Смоленков был агентом США, подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, шпиона уволили несколько лет назад.
При этом, пресс-служба МИД РФ сообщила, что Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова.
Олег Смоленков: шпиона США показали в России
RTVI
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2017 году США секретно вывезли из России ценного агента, который был внедрен в правительство страны. Решение якобы было принято в том числе из-за опасений, что Трамп "неоднократно неправильно обращался c секретными разведданными" и мог способствовать разоблачению шпиона.
В США сообщили, что шпион имел доступ к Путину.
Стало известно, что Смоленков работал секретарем в посольстве России в Вашингтоне, в аппарате правительства РФ и в администрации президента России.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.