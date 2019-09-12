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12 сентября • обновлено в 20:39
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Скандал с американским шпионом в России: опубликовано фото агента

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В России показали фото Олега Смоленкова, который может быть тем сверхсекретным шпионом США в Кремле, которого под угрозой разоблачения вывезли в 2017 году.

Его снимок обнародовал телеканал RTVI (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что подробностями о Смоленкове, который работал в администрации президента Владимира Путина, поделился Евгений Агафонов – отец ребенка супруги Смоленкова Антонины от предыдущего брака.

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Олег Смоленков: шпиона США показали в России

Олег Смоленков: шпиона США показали в России

kasparov.ru

По его словам, их ребенок жил с его бывшей женой и ее новым мужем, и в 2017 году, когда мальчику было 13 лет, его мать якобы обманом получила разрешение на выезд за границу и уехала сначала в Черногорию, а затем в США, где, как утверждает Агафонов, находится до сих пор.

Как пишет "РИА Новости", ранее то, что именно Смоленков был агентом США, подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, шпиона уволили несколько лет назад.

При этом, пресс-служба МИД РФ сообщила, что Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова.

Олег Смоленков: шпиона США показали в России

Олег Смоленков: шпиона США показали в России

RTVI

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2017 году США секретно вывезли из России ценного агента, который был внедрен в правительство страны. Решение якобы было принято в том числе из-за опасений, что Трамп "неоднократно неправильно обращался c секретными разведданными" и мог способствовать разоблачению шпиона.

  • В США сообщили, что шпион имел доступ к Путину.

  • Стало известно, что Смоленков работал секретарем в посольстве России в Вашингтоне, в аппарате правительства РФ и в администрации президента России.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Тег
Новости России
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