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Сербия приготовилась вводить войска в Косово: что известно

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Сербия готова ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы не смогут обеспечить безопасность сербскому населению в частично признанной республике.

Об этом заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, отметив, что албанская сторона намеренно устраивает провокации в регионе, чтобы изгнать сербов с севера Косово, передают "Известия".

При этом он выразил надежду, что ситуация не дойдет до вооруженного конфликта.

"Их цель — запугивание сербов, для того, чтобы они покидали север Косово. В складывающейся ситуации мы об этом предупреждаем международное сообщество, напоминая, что KFOR (СДК — "Силы для Косово", международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в регионе) обязаны защищать сербов. Мы также предупреждаем, чтобы Сербию не принуждали к решениям, способным негативно отразиться на стабильности в регионе", — отметил Дачич.

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"Если международное сообщество не отреагирует так, как предусмотрено резолюцией ООН, если сербы будут подвергаться погромам, если будут осуществляться нападения на них, тогда Белград вынужден будет отреагировать и Сербия готова к этому. Однако я надеюсь, что в этом не будет необходимости", — сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Столкновения сербского населения с полицией республики начались 28 мая после того, как в северных муниципалитетах региона арестовали по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады.

  • Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать.

  • Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в Конституции страны, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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Место
Сербия
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Kruglov Alexandr
Kruglov Alexandr
Молодцы серпы! А КНДР должна оказать сербам братскую военную помощь и поставить Сербии гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками, чтобы в случае вмешательства в конфликт НАТО заепашить ими базу амеров Бонд Стилл и все окружающие Сербию НАТОвские базы в Италии, Германии, Румынии и Болгарии!
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
У жителей Крыма и Донбасса гораздо больше прав на отделение от Украины, чем у албанцев на отделение Косова от Сербии.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Перепил Недо, ты все таки перепил. Бухло которое тебе дали в аренду
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Перепил Недо
Перепил Недо
Афанасьев Алексей, Калининград военный трофей-он не трофей, это территория переданная СССР в АРЕНДУ, срок которой давно истёк и, лишь только по недоразумению, Германия не требует вернуть Кенигсберг с прилегающими территориями настоящему хозяину, поскольку москали засрали её до полной неузнаваемости, впрочем это они творят всегда и везде.
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