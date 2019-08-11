Сепаратисты захватили дворец президента в дружественной России стране: все детали

В Йемене вооруженные Силы Южного переходного совета захватили президентский дворец Маашик в городе Аден.

Как сообщает РИА "Новости", сепаратисты несколько дней обстреливали президентские имения Абд Раббо Мансур Хади .

"Силы "Пояса безопасности" при поддержке лояльных ему отрядов получили контроль над президентским дворцом после четырех дней боев с его охраной", – говорится в сообщении.

Захват дворца произошел в результате ожесточенных боев. Многие боевики получили ранения, есть жертвы. По предварительным данным, всего с начала столкновений в Адене в больницы доставили восемь погибших и 61 пострадавшего.

Отмечается, что располагавшиеся во дворце саудовские силы отступили из него на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика к западу от Адена.

Секретарь высшего совета движения за независимость юга "Аль-Хирак" Фуад Рашид заявил, что захват президентской резиденции в Адене приведет к падению власти Хади, а также к потере легитимности операции Арабской коалиции в Йемене.

Захват президентского дворца в Йемене Twitter

Захват президентского дворца в Йемене Twitter

Захват президентского дворца в Йемене Twitter

"Дворец Маашик сегодня символ не только легитимной власти, но и арабской коалиции, ведь в нем, помимо правительства, располагаются военные из Саудовской Аравии и ОАЭ. Его падение приведет и к падению йеменской легитимной власти и легитимности нахождения в стране Арабской коалиции", – отметил он.

Ранее член ЮПС Аднан аль-Каф заявил, что все военные базы Адена находятся под контролем Совета, как и большинство государственных учреждений. Также министр обороны Йемена и глава Генштаба заявили, что армия выступает на стороне президента Хади.

Официальный представитель ЮПС Низар Хайсам сообщил, что Совет полностью контролирует город Аден и "практически все" госинституты в нем. Он исключил возможность переговоров при чьем-либо посредничестве с целью прекращения столкновений у президентского дворца.

Добавим, что сам президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в столице Саудовской Аравии.

Вооруженные столкновения в Йемене

Вооруженные столкновения в Йемене

Вооруженные столкновения в Йемене

Вооруженные столкновения в Йемене

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин получил просьбу от председателя Верховного политического совета Йемена Махди Аль-Машат "посодействовать прекращению в стране гражданской войны".

Позже представители частной военной компании из России появились на территории Йемена.

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