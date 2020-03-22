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22 марта • обновлено в 17:41
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Секс в период пандемии коронавируса: названы сроки воздержания

2.2т
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Людям, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса, следует воздержаться от интимных отношений.

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Избегать секса стоит как минимум семь дней, заявил профессор медицинских наук Пол Хантер, передает Sky News.

По его словам, от любых интимных отношений стоит воздержаться на протяжении недели, если у кого-то из партнеров есть такие симптомы как кашель.

Больше всего рискуют пары, которые не живут вместе, и люди, уязвимые к вирусным заболеваниям. Им особенно рекомендуется не заниматься сексом.

Пары, проживающие вместе, также не должны вступать в интимные отношения, если у одного из партнеров есть симптомы коронавирусной инфекции. Это же касается и беременных.

Хантер напомнил, что необходимо регулярно мыть руки, а также не прикасаться к своему лицу или лицу партнера немытыми руками.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный врач Евгений Комаровский заявил, что передача коронавируса половым путем еще не доказана, но безопаснее всего заниматься сексом без поцелуев.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинской молодежи заниматься сексом во время пребывания на карантине, чтобы повысить рождаемость в стране.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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