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ПолитикаЭкономика

Сбил и подарил мишку: кортеж президента Польши чуть не убил ребенка

1.7тЧитать материал на украинском

В четверг, 4 октября, в Освенциме кортеж президента Польши Анджея Дуды сбил девятилетнего ребенка на пешеходном переходе.

В тот момент ребенок и его друг недалеко от полицейского участка переезжали дорогу на самокатах, сообщает RMF24.

Отмечается, что президентский кортеж снизил скорость, когда заметил первого ребенка на переходе. Когда колонна снова начала двигаться, второй мальчик на самокате врезался в одну из машин. После этого он поднялся на ноги и пытался убежать.

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Сбил и подарил мишку: кортеж президента Польши чуть не убил ребенка

rmf24

Офицеры полиции провели осмотр и вызвали скорую пострадавшему, которого впоследствии отвезли в районную больницу в Освенциме для наблюдения.

По данным пресс-секретаря президента Польши, мальчик не получил серьезных травм и вскоре его забрали родители. После случившегося Дуда проведал ребенка и подарил ему большого плюшевого медвежонка.

Как писал OBOZREVATEL, в августе украинский автобус рухнул со склона в Подкарпатском воеводстве Польши. Предварительной версией автокатастрофы было превышение им скорости минимум в два раза.

Персона
Анджей Дуда
Место
Польша
Объекты
детиДТП
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Так ... всё понятно, это путен виноват!!! Это он подрисовал переход, он купил самокаты пацанам, а сами пацаны, вовсе не пацаны, а агенты ГРУ Петров и Боширов, загримированные под польских пацанов Кстати они возвращались после хакерской атаки на польские теплицы .
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