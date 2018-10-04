Сбил и подарил мишку: кортеж президента Польши чуть не убил ребенка

В четверг, 4 октября, в Освенциме кортеж президента Польши Анджея Дуды сбил девятилетнего ребенка на пешеходном переходе.

В тот момент ребенок и его друг недалеко от полицейского участка переезжали дорогу на самокатах, сообщает RMF24.

Отмечается, что президентский кортеж снизил скорость, когда заметил первого ребенка на переходе. Когда колонна снова начала двигаться, второй мальчик на самокате врезался в одну из машин. После этого он поднялся на ноги и пытался убежать.

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Офицеры полиции провели осмотр и вызвали скорую пострадавшему, которого впоследствии отвезли в районную больницу в Освенциме для наблюдения.

По данным пресс-секретаря президента Польши, мальчик не получил серьезных травм и вскоре его забрали родители. После случившегося Дуда проведал ребенка и подарил ему большого плюшевого медвежонка.

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