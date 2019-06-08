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"Санкции нужно снять": премьер Саксонии поддержал Россию и нарвался на гнев Украины

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Руководитель федеральной земли Саксония в ФРГ Михаэль Кречмер заявил о необходимости снять санкции с Российской Федерации.

Перед участием в Петербургском международном экономическом форуме премьер-министр Саксонии выразил надежду на "нормализацию отношений" с Москвой, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

По словам немецкого чиновника санкции ЕС против России вредят саксонской и восточногерманской экономике.

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Отметим, что Россия является крупным торговым партнером Саксонии. В связи с чем Кречмер считает, что РФ должна сохранять свою европейскую ориентацию и не искать партнерства в Индии или Китае.

Михаэль Кречмер

Михаэль Кречмер

EADaily

На заявление немецкого чиновника отреагировал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, он выразил непонимание "бесцеремонной тягой Кречмера к Путину".

"Очень жаль наблюдать, что у саксонского премьера смещен не только внешнеполитический, но и моральный компас", - сказал он, передает издание Bild.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что РФ тут же примет ответные меры, если новый Европарламент начнет снимать санкции против Москвы.

Напомним, 5 июня постоянные представители стран ЕС одобрили продление санкций против России из-за аннексии Крыма в 2014 году до 23 июня 2020 года.

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Место
Россия
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Германия является главным спонсором №1 террористической росии и террориста Путина
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