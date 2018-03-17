Самолеты Путина ударили фосфорными бомбами по Сирии: десятки жертв. Опубликовано видео

Самолеты, принадлежащие России и армии сирийского диктатора Башара Асада, сбросили фосфорные бомбы на пригород Дамаска, Восточную Гуту (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Авиация фашистской федерации применила фосфорные бомбы в Восточной Гуте", — говорится в подписи к видео, опубликованном на странице Duncan MacLeod UA в Twitter.

В свою очередь, "Анадолу" сообщает, что в результате бомбежки погиб по меньшей мере 61 человек и сотни людей получили ранения. Основной удар пришелся на рынок населенного пункта Кефер Банта.

По информации представителей Управления гражданской обороны Восточной Гуты ("Белые каски"), режим Асада и его сторонники продолжают обстреливать и сбрасывать бомбы на город, игнорируя резолюцию Совбеза ООН по временному перемирию в Сирии.

Из-за непрекращающихся бомбардировок спасатели не могут извлечь из-под завалов разрушенных зданий раненых и тела погибших.

Авиация фашистской федерации применила в Восточной Гуте фосфорные бомбы. pic.twitter.com/oaQTgC8nng — Duncan MacLeod UA (@DuncanUA68) 17 марта 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", только за первые пять дней бомбежек Восточной Гуты, которые начались в конце февраля, погибло 368 мирных жителей.