Самолет США "разбомбил" военную базу РФ в Калининграде

Бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress провел учебную "бомбардировку" базы Балтийского флота возле российского Калининграда.
Об этом сообщает PlaneRadar в Тwitter. В нем отслеживают полеты военной авиации. Учения провел самолет с бортовым номером 61-0025 и позывным BRIG01.
Он вылетел с базы Файрфорд в Великобритании и пронесся на высоте шесть тысяч метров. Скорость самолета при этом составила 662,8 км/ч.
Сообщается, что к Калининградской области "Боинг" приблизился днем 23 октября. Какое время длилась "бомбежка" не уточняется.
15:40 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) October 23, 2019
Стратегический бомбардировщик #Boeing B-52H Stratofortress ВВС США🇺🇸( 2BW | 20BS), бортовой номер 61-0025, позывной #BRIG01, взлетевший с авиабазы Файрфорд🇬🇧 RAF #Fairford (#ICAO: #EGVA) выполняет отработку бомбардировки базы балтийского флота.#USAF #B52 pic.twitter.com/3lJUP6NZkI
Иллюстрация. Boeing B-52H
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