Самолет США "разбомбил" военную базу РФ в Калининграде

Бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress провел учебную "бомбардировку" базы Балтийского флота возле российского Калининграда.

Об этом сообщает PlaneRadar в Тwitter. В нем отслеживают полеты военной авиации. Учения провел самолет с бортовым номером 61-0025 и позывным BRIG01.

Он вылетел с базы Файрфорд в Великобритании и пронесся на высоте шесть тысяч метров. Скорость самолета при этом составила 662,8 км/ч.

Сообщается, что к Калининградской области "Боинг" приблизился днем 23 октября. Какое время длилась "бомбежка" не уточняется.

Иллюстрация. Boeing B-52H Википедия

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