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24 октября • обновлено в 10:50
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Самолет США "разбомбил" военную базу РФ в Калининграде

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Бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress провел учебную "бомбардировку" базы Балтийского флота возле российского Калининграда.

Об этом сообщает PlaneRadar в Тwitter. В нем отслеживают полеты военной авиации. Учения провел самолет с бортовым номером 61-0025 и позывным BRIG01.

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Он вылетел с базы Файрфорд в Великобритании и пронесся на высоте шесть тысяч метров. Скорость самолета при этом составила 662,8 км/ч.

Сообщается, что к Калининградской области "Боинг" приблизился днем 23 октября. Какое время длилась "бомбежка" не уточняется.

Иллюстрация. Boeing B-52H

Иллюстрация. Boeing B-52H

Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самолет России чуть не протаранил истребитель НАТО. Разгорелся скандал.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Пока бурятские танки наматывают на гусеницы кишки воинов ВСУ по настоящему, украинцы считают перемогой бомбардировку понарошку.
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филипп филипыч
филипп филипыч
ПЕРЕМОГА!!! ура!... а не. не так. "перемога"! ухаха))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы продолжают панским xyeм похваляться. Фу. Лoшapы.
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