Саммит Евросоюза был сорван: что произошло

Глава Совета Европы Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций касательно кандидатур на ключевые посты в евроструктурах. Он будет возобновлен позже.

Об этом пресс-секретарь Туска Пребен Аман сообщил в своем Twitter.

"Саммит приостановлен президентом Евросовета. Туск теперь будет организовывать двусторонние встречи с лидерами. #EUCO возобновится после завершения двусторонних отношений", – написал он.

Саммит ЕС в Брюсселе ТАСС

Как сообщает РИА-Новости, до начала пленарной сессии Европарламента нового созыва 2 июля лидеры ЕС должны договориться о "пакете" назначений на посты главы Еврокомиссии, Евросовета и дипломатии ЕС на саммите в Брюсселе.

По информации другого источника стало известно, что необходимость прервать дискуссии указывает "на невозможность пока достичь решения". Информации о новой дате начала саммита пока нет.

Дональд Туск РИА Новости

#EUCO suspended by @eucopresident. Tusk will now organise bilateral meetings with leaders. #EUCO will resume once bilaterals completed. — Preben Aamann (@PrebenEUspox) June 30, 2019

На внеочередном саммите в Брююсселе в воскресенье, 30 июня, лидеры стран ЕС в третий раз за последние два месяца попытались достичь компромисса касательно пакета кандидатур на ключевые посты в евроструктурах. Так, на пост главы ЕК претендуют голландец Франс Тиммерманс, выдвиженец европейского альянса социал-демократов, а также баварец Макс Вебер – представитель "Европейской народной партии". Ни одна из кандидатур не набирает большинства в Евросовете. Таким образом, обсуждение пока зашло в тупик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-29 июня в Осаке (Япония) прошел саммит стран Большой двадцатки, в ходе которой стороны обсудили проблемы мировой экономики, включая торговлю, и вопросы окружающей среды.

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