ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Саммит Евросоюза был сорван: что произошло

2.7тЧитать материал на украинском

Глава Совета Европы Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций касательно кандидатур на ключевые посты в евроструктурах. Он будет возобновлен позже.

Об этом пресс-секретарь Туска Пребен Аман сообщил в своем Twitter.

"Саммит приостановлен президентом Евросовета. Туск теперь будет организовывать двусторонние встречи с лидерами. #EUCO возобновится после завершения двусторонних отношений", – написал он.

Новости
"Сила и дух!" На саммите G20 Макрон напомнил Путину об Украине

Саммит ЕС в Брюсселе

Саммит ЕС в Брюсселе

ТАСС

Как сообщает РИА-Новости, до начала пленарной сессии Европарламента нового созыва 2 июля лидеры ЕС должны договориться о "пакете" назначений на посты главы Еврокомиссии, Евросовета и дипломатии ЕС на саммите в Брюсселе.

По информации другого источника стало известно, что необходимость прервать дискуссии указывает "на невозможность пока достичь решения". Информации о новой дате начала саммита пока нет.

Дональд Туск

Дональд Туск

РИА Новости

На внеочередном саммите в Брююсселе в воскресенье, 30 июня, лидеры стран ЕС в третий раз за последние два месяца попытались достичь компромисса касательно пакета кандидатур на ключевые посты в евроструктурах. Так, на пост главы ЕК претендуют голландец Франс Тиммерманс, выдвиженец европейского альянса социал-демократов, а также баварец Макс Вебер – представитель "Европейской народной партии". Ни одна из кандидатур не набирает большинства в Евросовете. Таким образом, обсуждение пока зашло в тупик.

Новости
"Это войдет в историю": Трамп внезапно помирился с другом Путина на саммите G20

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-29 июня в Осаке (Япония) прошел саммит стран Большой двадцатки, в ходе которой стороны обсудили проблемы мировой экономики, включая торговлю, и вопросы окружающей среды.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Дональд Туск
Теги
ЕвросоюзСовет Европы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel