Саммит Евросоюза был сорван: что произошло

Глава Совета Европы Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций касательно кандидатур на ключевые посты в евроструктурах. Он будет возобновлен позже.

Об этом пресс-секретарь Туска Пребен Аман сообщил в своем Twitter.

"Саммит приостановлен президентом Евросовета. Туск теперь будет организовывать двусторонние встречи с лидерами. #EUCO возобновится после завершения двусторонних отношений", – написал он.

Как сообщает РИА-Новости, до начала пленарной сессии Европарламента нового созыва 2 июля лидеры ЕС должны договориться о "пакете" назначений на посты главы Еврокомиссии, Евросовета и дипломатии ЕС на саммите в Брюсселе.

По информации другого источника стало известно, что необходимость прервать дискуссии указывает "на невозможность пока достичь решения". Информации о новой дате начала саммита пока нет.

