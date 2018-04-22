"Сами стали фашистами": стало известно о большом страхе России

Россия боится слова "фашизм", поскольку за последние годы ее власти сами стали фашистами, и прекрасно это осознают.

Такое заявление сделал независимый авиационный эксперт из РФ Вадим Лукашевич на своей странице в Facebook, рассказав, как в стране проходит подготовка ко дню Победы.

"Уже начали устанавливать щиты с военными фотографиями. Это были преимущественно фотографии последнего года войны, когда мы уже освобождали европейские страны. Типа "Румынский мальчик играет на скрипке русским солдатам-освободителям". Не советским солдатам, не красноармейцам - русским солдатам..." - рассказал он.

"Но резануло меня не это, а общее название экспозиции: "Помнит Европа, от войны спасенная!" Только вдумайтесь - мы их со второй половины 1944-го и до мая 1945-го спасали не от фашизма, а от... войны! Спасали войной. От войны..." - отметил Лукашевич.

Он подчеркнул, что за последние четыре года россияне сильно изменили смысл слова "фашист", что теперь его можно вешать любому.

"Но они-то знают, что сами стали настоящими фашистами. Взяв на вооружение все приемы геббельсовской пропаганды. Когда фашисты в Киеве, фашисты в Москве, фашисты в оппозиции, фашисты кругом - то мы спасали Европу, конечно же, от войны... Как спасали Донбасс, как сейчас спасаем Сирию", - добавил Лукашевич.

Как писал "Обозреватель", ранее журналист указал на схожесть Путина с итальянским фашистом Муссолини.