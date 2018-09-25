Россию позорно отшили: появилось показательное фото с Могерини

Высокий представитель Европейского Союза Федерика Могерини на Генеральной ассамблее ООН отказалась принимать кофе у постоянного представителя РФ в Совете Безопасности Василия Небензи.

Соответствующий снимок опубликован в микроблоге Nasha Canada в Twitter. Эта ситуация вызвала массу насмешек в сети.

"Могерини отказалась принимать от Небензи кофе на Генассамблее ООН. А скоро с ними и за один стол никто не будет садиться", – подписано под снимком.

Как сообщает "Звезда", это произошло "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Когда все участники переговоров проходили в зал и садились за стол, глава МИД РФ предложил Могерини выпить чашечку кофе. Она не отказалась, и Лавров попросил принести напиток для "друзей".

"Сделайте парочку кофе нашим гостям", – сказал российский министр, после чего Небензя отдал свою чашку, на что Могерини отказалась.

Пользователи в очередной раз напомнили о нервно-отравляющем агенте "Новичок", которым отравили экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Могерини отказалась принимать от Небензи кофе на Генассамблее ООН. А скоро с ними и за один стол никто не будет садиться. pic.twitter.com/CsStXMTrVG — Nasha Canada🇨🇦 (@NashaCanada) 25 вересня 2018 р.

"Правильно поступила! Эти уголовники и "Новичок" могут в кофе добавить, за ними не заржавеет", "По понятиям это называется - попытка законтачить. Могерини не повелась", "Подмоченная репутация", "Отравители", "Полоний, Новичок?", "Это был намек, предупреждение", "Думает, та ну вас нафиг, россиян, подсунете яду в кружку", - написали в сети.

"Скоро с кремлевскими на переговоры все будут ходить исключительно в костюмах химзащиты, который будет подлежать немедленной утилизации: его надлежит сжечь в плазме при температуре 2000 градусов, пепел собрать и остекловать, все это вывести в Космос и испарить в солнечной короне", "Скоро перестанут здороваться за руку", - пошутили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно произошла похожая ситуация в Турции. Вселенский Патриарх Варфоломей отказался от неизвестного напитка на встрече с главой РПЦ патриархом Кириллом.