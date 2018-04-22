Россия – спонсор терроризма: в США выступили с важной инициативой

Сенатор США от штата Колорадо, республиканец Кори Гарднер предложил американскому Госдепу включить РФ в список стран-спонсоров терроризма.

Заявление об этом он опубликовал в своей колонке для The New York Times, указав на личную ответственность президента России в нарушении мировой стабильности.

"Несмотря на введение беспрецедентных санкций против России руководством Трампа и Конгрессом за прошедший год, президент Владимир Путин все более заинтересован в причинении тяжкого вреда международному миру и стабильности", - написал сенатор.

"Госдепартаменту следует рассмотреть вопрос о добавлении страны (России. – Ред.) в список государственных спонсоров терроризма, а также ее близких союзников Ирана и Сирии", - считает Гарднер.

Свою инициативу он объяснил агрессивной политикой РФ, в частности, посягательством страны на территорию Украины.

"Россия вторглась со своими соседями в Грузию и Украину, поддерживает кровавый режим Башара Асада и наших врагов в Афганистане и ведет активную информационную войну против западных демократий, включая вмешательство в выборы в США в 2016 году", - подчеркнул он.

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По словам Гарднера, США должны предпринять этот дипломатический шаг из-за необходимости "защиты союзников и демократии", что позволит "удержать реваншистскую Россию, которая намерена переписать историю".

Как писал "Обозреватель", ранее канадский эксперт обвинил РФ в организации терроризма в Украине.