Россия потерпела очередное космическое фиаско: что известно

Российская академия наук объявила о завершении научной работы единственного российского космического телескопа "Спектр-Р" (проект "Радиострон"), потерявшего связь с Землей.
"Научная миссия проекта завершена", – заявил президент РАН Александр Сергеев. По данным "РИА Новости", его участников собираются наградить.
"Радиоастрон" — проект орбитального радиотелескопа, главную роль в котором играла Россия. На орбиту телескоп запустили в 2011 году с Байконура на борту аппарата "Спектр-Р".
"Спектр-Р"
Радиотелескоп был предназначен для совместной работы с глобальной наземной сетью более 60 радиотелескопов, образуя единый наземно-космический интерферометр со сверхдлинной базой (РСДБ) очень высокого углового разрешения — до семи микросекунд (для сравнения, разрешение человеческого глаза составляет порядка одной угловой минуты).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око", запущенный еще в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.
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