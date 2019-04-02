Россия потерпела очередное космическое фиаско: что известно

Российская академия наук объявила о завершении научной работы единственного российского космического телескопа "Спектр-Р" (проект "Радиострон"), потерявшего связь с Землей.

"Научная миссия проекта завершена", – заявил президент РАН Александр Сергеев. По данным "РИА Новости", его участников собираются наградить.

"Радиоастрон" — проект орбитального радиотелескопа, главную роль в котором играла Россия. На орбиту телескоп запустили в 2011 году с Байконура на борту аппарата "Спектр-Р".

"Спектр-Р"

Радиотелескоп был предназначен для совместной работы с глобальной наземной сетью более 60 радиотелескопов, образуя единый наземно-космический интерферометр со сверхдлинной базой (РСДБ) очень высокого углового разрешения — до семи микросекунд (для сравнения, разрешение человеческого глаза составляет порядка одной угловой минуты).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око", запущенный еще в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.