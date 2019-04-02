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Россия потерпела очередное космическое фиаско: что известно

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Российская академия наук объявила о завершении научной работы единственного российского космического телескопа "Спектр-Р" (проект "Радиострон"), потерявшего связь с Землей.

"Научная миссия проекта завершена", – заявил президент РАН Александр Сергеев. По данным "РИА Новости", его участников собираются наградить.

"Радиоастрон" — проект орбитального радиотелескопа, главную роль в котором играла Россия. На орбиту телескоп запустили в 2011 году с Байконура на борту аппарата "Спектр-Р".

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"Спектр-Р"

Радиотелескоп был предназначен для совместной работы с глобальной наземной сетью более 60 радиотелескопов, образуя единый наземно-космический интерферометр со сверхдлинной базой (РСДБ) очень высокого углового разрешения — до семи микросекунд (для сравнения, разрешение человеческого глаза составляет порядка одной угловой минуты).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око", запущенный еще в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
А в чем "фиаско"? Объекты на орбите не вечны: садятся солнечные батареи (лет 10-15 ресурс), газ просачивается через металлические стенки, деградируют полупроводники, теряют эмиссию катоды радиоламп (характерно для русской электроники)...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Запустили в 2011. Запланированный срок службы 5 лет. Связь потеряна в 2019. Полное фиаско. В то время, как украинский спутник Лыбидь с 2011 успешно бороздит просторы склада в стране-агрессоре.
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
да хуйня,еще запустят.
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