По сообщению газеты "Вашингтон Пост" со ссылкой на источник в Белом Доме Трамп был предупрежден в материалах, подготовленных сотрудниками администрации к его телефонному разговору с Путиным, чтобы он ни в коем случае не поздравлял Путина с победой на выборах. Президент предупреждением пренебрег. И сегодня в твите написал, что будет хорошо, если будут хорошие отношения с Россией потому, что Россия может помочь решить проблемы в Сирии, Северной Корее, Иране, Украине и проблему ИГИЛ.

Вот так. Не больше и не меньше.

Новости Расследование против России могут закрыть

Пресс-секретарь Белого Дома Сара Хаккаби-Сандерс вчера на брифинге в ответ на вопрос журналиста, считает ли Белый Дом выборы в России свободными и демократическими, заявила, что Белый Дом интересуется только выборами в США и не вмешивается в то, как проходят выборы в других странах.

По сообщению "Ройтерс", сотрудника Белого Дома, передавшего информацию в "Вашингтон Пост", будут искать, чтобы выявить и уволить.