Российский военный самолет устроил дерзкую провокацию в США: что известно

Российский военный самолет отклонился от согласованного маршрута в США и пролетел над Чикаго.

Как передает WGN Channel 9 TV, был согласован маршрут из города Дейтон в штате Огайо к Великим водопадам на севере США.

Однако радары зафиксировали, как пилот внезапно отклонился от курса, резко повернул и пролетел над Чикаго.

Американский аналитик и бывший чиновник Пентагона Майк Карпентер предположил, что россияне пытались собрать разведывательные данные о важной инфраструктуре в США.

Полет осуществлялся в рамках договора по открытому небу, согласно которому 34 страны-участницы могут летать над территориями друг друга для контроля над вооружением и мониторинга передвижения военных сил.

I'll tell you why a Russian spy plane flew over downtown Chicago, and it has nothing to do with military transparency. In all likelihood it was surveilling critical infrastructure. https://t.co/OyUreDKIxw