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Российский военный самолет устроил дерзкую провокацию в США: что известно

1.8т Читать материал на украинском

Российский военный самолет отклонился от согласованного маршрута в США и пролетел над Чикаго.

Как передает WGN Channel 9 TV, был согласован маршрут из города Дейтон в штате Огайо к Великим водопадам на севере США.

Однако радары зафиксировали, как пилот внезапно отклонился от курса, резко повернул и пролетел над Чикаго.

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Возле Аляски "сцепились" военные самолеты США и России: что известно

Американский аналитик и бывший чиновник Пентагона Майк Карпентер предположил, что россияне пытались собрать разведывательные данные о важной инфраструктуре в США.

Полет осуществлялся в рамках договора по открытому небу, согласно которому 34 страны-участницы могут летать над территориями друг друга для контроля над вооружением и мониторинга передвижения военных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США зафиксировали два противолодочных самолета-разведчика России, которые подлетели к берегам полуострова Аляска.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США Чикаго
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Кор Павел
Кор Павел
Самолёты США летают рядом с границей над чёрным морем и финском заливе
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