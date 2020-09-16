Российская разведка и Лукашенко обвинили США в подготовке революции в Беларуси

В Службе внешней разведки РФ заявили, что США и страны ЕС якобы пытались организовать цветную революцию и антиконституционный переворот в Беларуси.

В сообщении пресс-службы СВР процитировали заявления главы ведомства Сергея Нарышкина. Также обвинил США и европейские страны и Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд.

По словам Нарышкина, Запад начал подготовку протестов в Беларуси задолго до выборов.

"По имеющейся в СВР информации, в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль. Хотя в публичном пространстве Вашингтон пытается держаться в тени, после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил. Его объемы исчисляются десятками миллионов долларов", – заявил директор СВР.

Он отметил, что протестные акции с самого начала "носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа".

"США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных НПО (неправительственных организаций) направили на организацию антиправительственных выступлений порядка $20 млн", – сообщил Нарышкин.

По его словам, на эти деньги якобы формировались сети "независимых блогеров" и информационных аккаунтов в соцсетях, велась подготовка активистов к проведению уличных акций.

"Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности, в Польше, Литве и в Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по "ненасильственным протестам", – сказал глава СВР.

Также он заявил, что "США взяли под плотную опеку” бывшего кандидата в президенты Тихановскую и других оппозиционных активистов.

Кроме того Нарышкин назвал попытку Координационного совета Беларуси наладить диалог с властью “плохо завуалированной попыткоЙ организовать очередную цветную революцию и антиконституционный переворот”.

Лукашенко также обвинил США, европейские страны и Украину в подготовке протестов, сообщило государственное издание Беларуси "БелТа”.

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, конкретнее – их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", – сказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил, что за массовыми протестами в стране стоят США, Чехия, Литва и Украина. С его слов, если бы не было внешнего фактора, "мы бы давно справились с этими проблемами".