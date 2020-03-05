Российская авиация разбомбила укрытие беженцев в Сирии: погибло 16 человек. Видео 18+

В ночь на 5 марта в Идлибе была разбомблена птицеферма в районе населенного пункта Маарет-Мисрин, где укрывались вынужденные переселенцы. Погибли не менее 16 человек.

Сообщается о ранении 18 мирных жителей, которых доставили в близлежащие больницы. Такие данные сообщило государственное турецкое агентство Anadolu, показав видео последствий этой атаки (чтобы посмотреть видео 18+, доскролльте до конца).

Источник утверждает, что авиаудар нанесли Военно-воздушные силы России, а не авиация правительственных войск Сирии.

Скриншот

На данный момент разбор завалов продолжается.

Фото 18+

Видео 18+

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