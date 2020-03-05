Главная Новости
5 марта • обновлено в 12:54
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Российская авиация разбомбила укрытие беженцев в Сирии: погибло 16 человек. Видео 18+

2.7т
Читать материал на украинском

В ночь на 5 марта в Идлибе была разбомблена птицеферма в районе населенного пункта Маарет-Мисрин, где укрывались вынужденные переселенцы. Погибли не менее 16 человек.

Сообщается о ранении 18 мирных жителей, которых доставили в близлежащие больницы. Такие данные сообщило государственное турецкое агентство Anadolu, показав видео последствий этой атаки (чтобы посмотреть видео 18+, доскролльте до конца).

Источник утверждает, что авиаудар нанесли Военно-воздушные силы России, а не авиация правительственных войск Сирии.

Российская авиация разбомбила укрытие беженцев в Сирии. Видео 18+

Скриншот

На данный момент разбор завалов продолжается.

Фото 18+

Российская авиация разбомбила укрытие беженцев в Сирии. Видео 18+
Российская авиация разбомбила укрытие беженцев в Сирии. Видео 18+

Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
28
5
Смешно
1
Интересно
13
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Белые каски давно себя дискредитировали, брехуны проплаченные.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Во время в0йны подобный факт вполне может иметь место (вспомним хотя бы постоянные удары украинских вое-нов света по мирным жителям Дон-басса). Но как только видишь в кадре белые каски, сразу все становится ясно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Піпець скрєпним: Ердоган прийде - море трупутіних будЕ!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги