Российская авиация разбомбила укрытие беженцев в Сирии: погибло 16 человек. Видео 18+

В ночь на 5 марта в Идлибе была разбомблена птицеферма в районе населенного пункта Маарет-Мисрин, где укрывались вынужденные переселенцы. Погибли не менее 16 человек.
Сообщается о ранении 18 мирных жителей, которых доставили в близлежащие больницы. Такие данные сообщило государственное турецкое агентство Anadolu, показав видео последствий этой атаки (чтобы посмотреть видео 18+, доскролльте до конца).
Источник утверждает, что авиаудар нанесли Военно-воздушные силы России, а не авиация правительственных войск Сирии.
Скриншот
На данный момент разбор завалов продолжается.
Фото 18+
Видео 18+
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.
Позже Турция показала видео мощных ударов по войскам сирийского диктатора Башара Асада.
Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" – с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.
Также стало известно, что НАТО может вмешаться в конфликт между Турцией и Сирией в Идлибе и призывает Россию не вводить войска.
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт потребовала от России "немедленно посадить" военные самолеты в Сирии.
Позже Эрдоган призвал Путина не вмешиваться в военный конфликт в Сирии.
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