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России выдвинули ультиматум касательно возвращения в ПАСЕ

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Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, который создали в помощь родственникам жертв крушения Boeing-777 над Донбассом, попросило выдвинуть России ультиматум касательно возвращения в ПАСЕ.

Соответствующее обращение обнародовало издание Telegraf. Так, в фонде потребовали от России предоставить твердые гарантии того, что власти будут сотрудничать со следствием, а также начнут судебное преследование лиц, которых международная Совместная следственная группа подозревает в крушении рейса.

"Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МH17", – говорится в письме к членам ПАСЕ.

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Возвращение России в ПАСЕ

Возвращение России в ПАСЕ

УНН

Напомним, доказано, что сотрудники российских спецслужб вместе с подконтрольными террористами из “Л/ДНР” виновны в крушении Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе. К такому выводу пришли нидерландские расследователи, а информацию опубликовала экспертная группа Bellingcat, ранее известная резонансными разоблачениями преступлений спецслужб РФ. Они опубликовали имена.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая комитет министров Совета Европы поддержал позицию, что все страны-члены, в том числе Россия, должны голосовать на выборах нового генсека в июне. Украина голосовала против этого решения и считает его позорным и спорным.

В свою очередь, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что изменение регламента Совета Европы ради России приведет к подрыву доверия к организации и возможному кризису в ней.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Россия
Тег
ПАСЕ
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Питон Каа
Питон Каа
А надо ли вообще России возвращаться в эту ПАСЕ? А по поводу каких-то там ультиматумов - ну это просто смешно.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Питон Каа, правильно вас скот унтерменш нужно обнести забором и что бы вы сидели в своем гоане и никуда не вылазили и по этому конечно вам быдлу не стоит идти в международные организации быдлу и недолюдям там не место)
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