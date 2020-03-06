Представитель РФ в ООН назвал аннексированный Крым "российским" и заявил, что Организация Объединенных Наций якобы "не хочет слышать информацию о реальной ситуации" на полуострове.

Об этом он сказал в ходе выступления на заседании в Нью-Йорке в пятницу, 6 марта. Трансляция события велась в сети (чтобы посмотреть полное видео выступления, поскролльте новость вниз).

Россиянин сказал, что письменно предложил организаторам устроить по видеосвязи выступление ряда крымчан (представителей оккупантов), однако в ООН "не захотели слушать" и "отказали под смехотворным предлогом – много докладчиков".

Представитель РФ в ООН Скрин видео

Большинство докладчиков в ООН, по его заявлению, последний раз были в Крыму, когда полуостров "подчинялся Киеву".

"Ваши арии на тему Крыма все больше напоминают встречи писателей-фантастов, пишущих ужасы", – сказал он, добавив, что о Крыме "снова услышали небылицы".

"Где каратели? Где сопротивляющиеся оккупации партизаны? Где оккупанты вообще? Оккупанты – это все крымчане. которые живут и говорят на русском, украинском и крымскотатарском. Не верите? Приезжайте!" – сказал россиянин.

Он также высказался о "Марше достоинства" в Крым, инициированном Меджлисом крымскотатарского народа. "Это попытка массового пересечения российско-украинской границы... Последствия провокации все знают – это незаконно. Все будут соучастниками", – сказал он.

Россиянин пригласил политиков приехать в Крым, заявив, что сделать это очень просто, чтобы посмотреть собственными глазами на то, что там происходит. По его утверждению, в прошлом году на полуострове было 7 миллионов туристов.

Представитель РФ также высказал свое убеждение в том, что на заседании красной нитью проходит "злоба и ненависть к России, защитившей Крым от майдановского беспредела".

Выступление пропагандиста:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прошло пленарное заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Ситуация на оккупированных территориях Украины". Россия получила жесткий отпор от международного сообщества.

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