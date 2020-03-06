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6 марта • обновлено в 19:49
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РФ отличилась циничной речью в ООН о Крыме

6.3т
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Представитель РФ в ООН назвал аннексированный Крым "российским" и заявил, что Организация Объединенных Наций якобы "не хочет слышать информацию о реальной ситуации" на полуострове.

Об этом он сказал в ходе выступления на заседании в Нью-Йорке в пятницу, 6 марта. Трансляция события велась в сети (чтобы посмотреть полное видео выступления, поскролльте новость вниз).

Россиянин сказал, что письменно предложил организаторам устроить по видеосвязи выступление ряда крымчан (представителей оккупантов), однако в ООН "не захотели слушать" и "отказали под смехотворным предлогом – много докладчиков".

Представитель РФ в ООН

Представитель РФ в ООН

Скрин видео

Большинство докладчиков в ООН, по его заявлению, последний раз были в Крыму, когда полуостров "подчинялся Киеву".

"Ваши арии на тему Крыма все больше напоминают встречи писателей-фантастов, пишущих ужасы", – сказал он, добавив, что о Крыме "снова услышали небылицы".

"Где каратели? Где сопротивляющиеся оккупации партизаны? Где оккупанты вообще? Оккупанты – это все крымчане. которые живут и говорят на русском, украинском и крымскотатарском. Не верите? Приезжайте!" – сказал россиянин.

Он также высказался о "Марше достоинства" в Крым, инициированном Меджлисом крымскотатарского народа. "Это попытка массового пересечения российско-украинской границы... Последствия провокации все знают – это незаконно. Все будут соучастниками", – сказал он.

Россиянин пригласил политиков приехать в Крым, заявив, что сделать это очень просто, чтобы посмотреть собственными глазами на то, что там происходит. По его утверждению, в прошлом году на полуострове было 7 миллионов туристов.

Представитель РФ также высказал свое убеждение в том, что на заседании красной нитью проходит "злоба и ненависть к России, защитившей Крым от майдановского беспредела".

Выступление пропагандиста:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прошло пленарное заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Ситуация на оккупированных территориях Украины". Россия получила жесткий отпор от международного сообщества.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Место
США Нью-Йорк
Теги
ООН Крым Новости Крыма
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я кклоф хочу спросить теж: где партизаны, скотыняки?
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Иванова Елена
Иванова Елена
Zhikharev Dmitry, все в россии))))))))))))) первый-шаман, который уже второй раз на москву идет))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Выступил представитель России и за 5 минут разнес в пух и прах всю ахинею, что несли до него. Класс!
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Иванова Елена
Иванова Елена
Кристина Стефанова, мне вот интересно, сколько тебя платят за такую дурь??? ты прям оргазм получаешь от всей этой чуши!!! может ты просто сайтом ошиблась, дура ущер бная!!)))
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Колесніченко Сергій
Колесніченко Сергій
Класс! Ну теперь ждите партизан "балалаечники".
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Wick John
Wick John
Колесніченко Сергій, Заводи диван т вперёд освобождать Крым свинья безмозглая
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