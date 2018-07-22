Раскрыты подробности секретных переговоров между США и Россией

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергея Лавров в ходе телефонного разговора, который состоялся 21 июля, обсудили вопросы борьбы с терроризмом, а также развитие двусторонних экономических связей

"Обсуждались также пути реализации идей по координации антитеррористического процесса и взаимной цели налаживания бизнес-диалога между частными, негосударственными субъектами в каждой из наших стран", - говорится в тексте сообщения, передают РИА "Новости".

Также американские дипломаты рассказали о том, что Лавров и Помпео обсудили тему предоставления российской стороной равного дипломатического доступа для США на "справедливом и взаимном уровне".

В сообщении Госдепартамента отсутствуют подробности об этом пункте беседы глав внешнеполитических ведомств двух стран.

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