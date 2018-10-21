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Расчленили хирургической пилой: озвучены новые версии убийства саудовского журналиста

8.5тЧитать материал на украинском

Общественный деятель и журналист из Саудовской Аравии Джамал Хашогги был убит за 7 минут самым жестоким способом и не знал о своей участи, заходя в посольство в Стамбуле.

К такому выводу пришли журналисты The Guardian, которые попробовали собрать самую важную информацию и мнения сторон.

Во время издевательств Хашогги отрезали пальцы, потом ввели вещество, которое заставило его замолчать, а затем перенесли в другую комнату, где его положили на стол и расчленили.

Расчленили хирургической пилой: озвучены новые версии убийства саудовского журналиста

Один из турецких чиновников рассказал, что в консульство даже привезли хирургическую пилу, которой распиливают кости на сложных операциях. По его словам, среди палачей также был судмедэксперт, который давал команды, надев наушники: "Когда я выполняю эту работу, я слушаю музыку. Вы тоже должны так делать".

Как Джамал там оказался?

В тот день (2 октября) Джамаля лично пригласил генеральный консул, чтобы решить проблему с документами, "которые доказывали бы его законное право жениться на женщине, нервно стоящей рядом с ним в тот день, его новой турецкой невестой".

Расчленили хирургической пилой: озвучены новые версии убийства саудовского журналиста

AFP

Перед тем, как зайти, журналист отдал своей возлюбленной два телефона и сказал: "Пожелай мне удачи".

Но внутри его ждал не только консул. СМИ выяснили, что в соседних комнатах находились еще 15 человек - все сотрудники аппарата безопасности государства. Они прибыли в Стамбул ранее в тот же день на двух частных самолетах.

Расчленили хирургической пилой: озвучены новые версии убийства саудовского журналиста

AFP

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США и Саудовская Аравия обменялись угрозами: что произошло и к чему готовиться

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Как сообщал OBOZREVATEL, Турция заявляет, что получила записи убийства с Apple Watch журналиста, но британская газета предполагает, что у страны могла быть своя прослушка в посольстве.

Власти Саудовской Аравии признали, что журналист Джамал Хашогги был убит, но во время драки. На протяжении двух недель они отвергали эти обвинения. С опровержением в интервью Bloomberg выступал даже наследный принц Мухаммед бен Салман.

Президент США Дональд Трамп уже назвал версию саудовского следствия "правдоподобной". При этом он высказался против введения санкций в отношении королевства.

Место
Турция
Объект
убийство
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ситуация с этим расчлененным саудитом, Это квинтэссенция лицемеря так называемой западной "цивилизации" . Ещё недавно, весь возмущённый запад, высылал российских дипломатов, только за подозрение, в том, что российские шпионы, якобы(с высокой степенью вероятности) отравили(но не насмерть) своего бывшего коллегу. . ................................ А тут в консульстве, убивают ,расчленяют,растворяют в кислоте, все это записано на гаджет, И где весь этот возмущённый запад?!!! Засунул язык в жопу и молчок, Потому что "старший же приказал"
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
И ВСЕ ЭТО ЗА 7 МИНУТ? Кстати, демократичной Украине следует после этого отказаться от совместного производства Ан-132 и гордо вернуть деньги Саудитам.
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pompadur marselina
pompadur marselina
Трамп внаглую лишний раз демонстрирует что миром правит бабло! Саудитам разрешили убивать, потому что США заключили с ними военные контракты на $100 млрд. и не хотят их потерять из за такой мелочи, как жизнь журналиста...
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