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19 декабря • обновлено в 23:46
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"Придумал граф Потоцкий!" Путин озвучил очередную бредовую теорию об украинцах

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Президент России Владимир Путин заявил, что первым об украинцах как об отдельном этносе якобы заговорил польский граф Станислав Потоцкий, который жил в XVIII веке.

Об этом российский глава сказал в четверг, 19 декабря, на своей пресс-конференции (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Журналист попросил президента дать оценку межнациональным отношениям России. Путин ответил, что между РФ и Украиной есть "спор" по поводу украинской идентичности.

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Владимир Путин

Владимир Путин

"Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий, известный исследователь и ученый, писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе", – утверждает он.

Затем, по словам Путина, якобы были некие другие польские исследования, "которые вообще вычеркнули украинцев из числа славян".

"Они утверждали, что это потомки каких-то кочевых народов. Но это все – полная ерунда, а мы должны знать истину. Мы должны понимать, что на каком-то этапе прошли такие-то элементы реальной идентичности, мы должны относиться к этому с уважением. Мы делаем и будем это делать", – заявил российский лидер.

В то же время в ходе общения он в очередной раз пытался убедить, что россияне, белорусы и украинцы являются одним народом.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Путин 19 декабря дал большую пресс-конференцию по итогам года. О чем говорил – читайте в нашем материале по ссылке.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Москва
Теги
видео пропаганда
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коршун федот
коршун федот
Мокшинская био.масса никак не может украсть чужую историю, ибо своей у стада -нет. https://www.youtube.com/watch?v=gVBAxoYNBFc
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ботоксный старикан пуй уже савсем плох стал... уже и поляков приплел, идиот!
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
- Скажи-ка, дед, откуда Русь пошла? - От Киева, где княжие хоромы. - А «Русский мир»? Откуда взялся он? - От долбо*бов с лишней хромосомой!
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