"Придумал граф Потоцкий!" Путин озвучил очередную бредовую теорию об украинцах

Президент России Владимир Путин заявил, что первым об украинцах как об отдельном этносе якобы заговорил польский граф Станислав Потоцкий, который жил в XVIII веке.

Об этом российский глава сказал в четверг, 19 декабря, на своей пресс-конференции (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Журналист попросил президента дать оценку межнациональным отношениям России. Путин ответил, что между РФ и Украиной есть "спор" по поводу украинской идентичности.

Владимир Путин

"Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий, известный исследователь и ученый, писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе", – утверждает он.

Затем, по словам Путина, якобы были некие другие польские исследования, "которые вообще вычеркнули украинцев из числа славян".

"Они утверждали, что это потомки каких-то кочевых народов. Но это все – полная ерунда, а мы должны знать истину. Мы должны понимать, что на каком-то этапе прошли такие-то элементы реальной идентичности, мы должны относиться к этому с уважением. Мы делаем и будем это делать", – заявил российский лидер.

В то же время в ходе общения он в очередной раз пытался убедить, что россияне, белорусы и украинцы являются одним народом.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Путин 19 декабря дал большую пресс-конференцию по итогам года. О чем говорил – читайте в нашем материале по ссылке.

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