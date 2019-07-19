Путин уйдет? Появился неожиданный для России прогноз

Президент Владимир Путин в любом случае в обозримом будущем будет вынужден передать власть.

Такое мнение высказал публицист Дмитрий Быков в эфире "Эхо Москвы". "Я абсолютно уверен, во всяком случае, я надеюсь, что Путин передаст власть. Как это произойдет, по какому сценарию, я не знаю. Но по какому-то сценарию это произойдет, безусловно", – подчеркнул он.

При этом Быков указал, что такой расклад уже давно спрогнозирован.

Владимир Путин "УП"

"Путин, Бог и Россия в тройственном союзе больше не совместимы, кто-то один должен уйти. Есть шансы у России неплохие покинуть эту триаду, есть у Бога, а есть у Путина", – заявил публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный интернет-сайт времен Майдана, где можно было поинтересоваться, умер ли президент России Владимир Путин, больше не отвечает на вопросы о главе РФ.

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