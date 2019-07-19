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Путин уйдет? Появился неожиданный для России прогноз

5.9т Читать материал на украинском

Президент Владимир Путин в любом случае в обозримом будущем будет вынужден передать власть.

Такое мнение высказал публицист Дмитрий Быков в эфире "Эхо Москвы". "Я абсолютно уверен, во всяком случае, я надеюсь, что Путин передаст власть. Как это произойдет, по какому сценарию, я не знаю. Но по какому-то сценарию это произойдет, безусловно", – подчеркнул он.

При этом Быков указал, что такой расклад уже давно спрогнозирован.

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Владимир Путин

Владимир Путин

"УП"

"Путин, Бог и Россия в тройственном союзе больше не совместимы, кто-то один должен уйти. Есть шансы у России неплохие покинуть эту триаду, есть у Бога, а есть у Путина", – заявил публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный интернет-сайт времен Майдана, где можно было поинтересоваться, умер ли президент России Владимир Путин, больше не отвечает на вопросы о главе РФ.

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Персоны
Владимир Путин Дмитрий Быков
Место
Россия
Тег
Новости России
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Я абсолютно уверен, во всяком случае, я надеюсь, что Путин передаст власть. Как это произойдет, по какому сценарию, я не знаю. Но по какому-то сценарию это произойдет, безусловно" ------------------------------------------ Перечитал несколько раз. Как же это гениально!!!
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CARGO 100
CARGO 100
Вывели придурка из комы после отёка мозга, теперь прогнозы сочиняет ...
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