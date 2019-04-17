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Путин снова в пролете: названы 100 самых влиятельных людей мира

4.3тЧитать материал на украинском

Журнал Time опубликовал обновленный рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, в котором вновь не оказалось президента России Владимира Путина.

С полным перечнем, который разбит на пять категорий: "Новаторы", "Артисты", "Лидеры", "Иконы" и "Титаны", можно ознакомиться на сайте журнала.

Так, в соответствующей графе оказались такие мировые лидеры как президент США Дональд Трамп, временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, председатель КНР Си Цзиньпин, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху и другие, однако для Путина места не нашлось, как и в 2018 году.

Напомним, до того Путин шесть раз попадал в топ-100. Последний раз Time включал его в список в 2017 году.

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Путин снова в пролете: названы 100 самых влиятельных людей мира

Bigmir.net

Путин – "Человек года" в 2007

Путин – "Человек года" в 2007

Time

В категории "Иконы" появились имена супруги бывшего американского президента Барака Обамы Мишель, а также певиц Леди Гаги и Тейлор Свифт.

К "Новаторам" причислили канадскую актрису Сандру О ("Анатомия Грей"), геймера Ниндзя (Ninja) и ганского социального предпринимателя Фредерика Суоникера.

В графу "Артисты" попали актеры Дуэйн Джонсон, Рами Малек, Эмилия Кларк, Бри Ларсон и другие.

В категорию "Титаны", помимо прочих, вошли основатель Facebook Марк Цукерберг, чешский политик Вера Йоурова, ведущая CBS Гейл Кинг.

Владимир Путин на обложке в 2018 году

Владимир Путин на обложке в 2018 году

Новая газета

Отметим, журнал Time составляет рейтинг самых влиятельных людей мира ежегодно, начиная с 1999 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Китая Си Цзиньпин был признан самым влиятельным политиком в мире по версии издания Forbes в 2018 году. Ранее 4 года лидерскую позицию занимал Путин.

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Персоны
Владимир ПутинДональд ТрампБеньямин Нетаньяху
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Только что последний номер вышел с коллажом на главной странице..Путин над миром)))))))))))))))))))))))))))))))
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Ш. Олег
Ш. Олег
*подумав* Точно - мистика! "Тот-О-Ком-Даже-Думать-Нельзя"… Волан-де-Морт нервно курит в сторонке. :)
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Одурэнко Олэся
Одурэнко Олэся
В категорию "Титаны", помимо прочих, вошли основатель Facebook Марк Цукерберг, чешский политик Вера Йоурова, ведущая CBS Гейл Кинг...расмешили.
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