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"Путин должен бояться": офицер США раскрыл информацию о военном "Форте Трампа" в Польше

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США разместят военную базу в Польше, чтобы продемонстрировать президенту РФ Владимиру Путину серьезное отношение к безопасности в Восточной Европе.

Об этом заявил в эфире ObozTV капитан первого ранга военно-морских сил США в отставке Гарри Табах, комментируя информацию о создании в Польше так называемого "Форта Трампа".

"Я уверен, что это сильный месседж Путину. Показать ему, что мы серьезно относимся к безопасности в этом регионе", – отметил Табах.

По его мнению, Путин способен понимать только язык силы.

"Я бы хотел, чтобы наши политики воспринимали это как переговоры с Гитлером. Не хочу сравнивать Путина с Гитлером, но когда ты имеешь дело с диктатором – разговор должен быть жесткий. С ними надо показывать силу. К сожалению, это единственное, что они понимают. Я считаю, что единственный язык, который понимает Путин – это когда он немножко трусит, когда он боится и когда его запугивают", – поделился американский военный.

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Табах рассказал, что у США есть склады вооружений по всему миру. Не только в странах НАТО, но и в других, например, в Израиле.

"В случае войны мы открываем эти склады и там есть вооружение, которое нам нужно", – пояснил он.

"Но поляки просили целую танковую дивизию. Я даже не уверен, есть ли они у нас сегодня. Танки есть, но не в таком масштабе. Мы уже больше не воюем как во Второй мировой войне. У нас больше высоких технологий", – признался капитан.

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По словам Табаха, "Форт Трампа" – это неофициальное название базы. Как она будет именоваться на официальном уровне, пока неизвестно.

Также он выразил уверенность, что в регионе будут проводиться совместные военные учения Польши, США и НАТО с участием Украины.

Анджей Дуда и Дональд Трамп обсудили вопрос создания базы осенью 2018 года

Анджей Дуда и Дональд Трамп обсудили вопрос создания базы осенью 2018 года

Twitter.com / prezydent pl

Как сообщал OBOZREVATEL, вопрос о создании военной базы США в Польше президенты стран Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили еще в сентябре 2018 года.

Дуда рассказал, что в Варшаве уже придумали название для этой базы – "Форт Трамп".

12 июня должна состояться очередная встреча Дуды и Трампа в Вашингтоне. По данным СМИ, главы государств могут объявить о подписании крупного военного соглашения. В частности, в Польшу перебросят еще по меньшей мере тысячу американских солдат.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Персоны
Дональд ТрампАнджей ДудаГарри Табах
Место
Польша
Теги
СШАармиявоенная техникаРоссия - страна-агрессорНАТО
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Путин должен испугаться слов какого то еврея?
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
Путину боятся???????ну вы вообще дикари конченные, польша это просто мишень. как и папуасия. если будет мясорубка, вы, польша. прибалты, просто первыми исчезните с лица земли.
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Пигин Макс
Пигин Макс
А почему Путин должен бояться ентих самых танков? Как эти танки смогут противостоять "Калибрам", или "Кинжалам"? Тут принцип такой, хочешь выжить - держись по дальше от НАТО, что бы не быть уничтоженным в первую минуту!
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