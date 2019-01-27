Путину не удалось продать Курилы Японии. Напомню, что в ходе недавней встречи президента Российской Федерации с премьер-министром страны восходящего солнца, он, вместо непосредственного обсуждения вопросов заключения мирного договора, сетовал на незначительные инвестиции Японии в Россию, слабы товарооборот, который необходимо поднимать минимум в полтора раза и отсутствие на российском рынке японских технологий.

Все эти претензии были ничем иным как прайслистом, который должна будет оплатить Япония в случае получения заветных островов. Но бизнесмен из Путина такой же, как и хоккеист, водолаз и пианист – никакой. А потому и не удивительно, что Токио отвергло предложение Путина.

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В этой ситуации, Путин оказался в положении двойного позора. И вот почему.

Конечно, для Японии, страны с ВВП боле $4,8 трлн, ровным счетом ничего не стоило бы увеличить инвестиции в российскую экономику с $2,2 млрд, до, допустим, $3млрд или даже $5 млрд, а товарооборот повысить с $20 млрд до $30 млрд. По сути, заплатить $15 млрд за острова, имеющие для японцев уже, не побоюсь этого слова, сакральное значение – это ничто. Но Токио отказалось, ведь в Москве запросили ещё и технологии, а именно касающиеся глубоководной разведки нефти и газа. Те самые технологии, на которые США наложили санкции, из-за которых из России ушли Japan Oil, Gas & Metals National Corp., Inpex Corp. и Marubeni Corp.

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Но, то, что хорошие отношения с США важнее для Японии, чем возврат Курил это вопрос второстепенный. Первостепенное то, что Путин за все время существования такого образования как Российская Федерация, впервые, выставил ценник за острова. По сути, он был готов продать часть страны, на что не шёл даже алкозависимый Борис Ельцин.

Ну, а второй момент позора Путина в том, что даже выставив ценник, он не получил желаемого, словно в Токио поняли, раз Кремль готов заняться распродажей своих территорий, то через пару лет санкционного режима и коллапса экономики РФ, запрос будет значительно ниже и требования скромнее. А подождать еще пару годков, после полувекового анабиоза данного вопроса – это для терпеливых самураев ничто.

Но, знаете, что самое интересное. Я ровным счетом не удивлюсь, если после 2025, а если идеально выпадут геополитические карты то и раньше, Япония получит острова вообще бесплатно, как жест доброй воли.

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