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Путин и Трамп "померялись" самолетами: у кого круче

1.6тЧитать новость на украинском

Британское издание Daily Mail сравнило самолеты президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, на которых они прибыли на встречу в Хельсинки 16 июля.

Так, борт №1 РФ (Ил-96-300) стоит в два раза дешевле, чем Boeing-747 Air Force One американского лидера - $500 млн и $1 млрд соответственно, сообщает издание.

Самолет президента США в длину составляет 70 м, но размах крыла всего 59 м. Показатели российского лайнера — по 65 м соответственно. Высота полета американского лайнера 13750 м, а российского — 12 000 м. При Этом максимальная скорость Boeing 1013 км/ч, а Ил-96 — 900 км/ч.

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Кроме того, лайнер Boeing-747 Air Force One может подавлять действие радаров, а Ил-96-300 - дезориентировать радары и противовоздушные системы.

Ил-96-300

Boeing-747 Air Force One

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Трампа и Путина состоялась в Хельсинки 16 июля. Представители США остались недовольны главой Белого дома. Его называли "имуществом" президента РФ и критиковали позицию на пресс-конференции.

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Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
и тот и тот, если честно классные. очень красиво.
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