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26 октября • обновлено в 18:45
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Путин еще раз созвонился с Макроном: о чем говорили

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Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Кремля, они обсудили переговоры российской стороны с президентом Турции Реджепом Эрдоганом относительно войны в Сирии.

"Подчеркнуто, что решения, зафиксированные в согласованном на этой встрече меморандуме о взаимопонимании, учитывают интересы всех сторон, способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Эммануэль Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности", - сказано в сообщении.

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  • Российский президент проинформировал коллегу о содержании российско-турецких переговоров в Сочи;

  • Лидеры РФ и Франции выразили надежду, что первое заседание конституционного комитета Сирии будет конструктивным и результативным;

  • Макрон положительно оценил договоренности России и Турции по Сирии;

  • Договорились продолжать контакты.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Макрон обсудил с Путиным войну в Украине. Лидер Франции неожиданно поддержал позицию России относительно дальнейших переговоров по Донбассу.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Владимир Путин Эммануэль Макрон Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
И что, о Цеевропе даже и не вспомнили?
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