Путин еще раз созвонился с Макроном: о чем говорили

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным.
Как сообщила пресс-служба Кремля, они обсудили переговоры российской стороны с президентом Турции Реджепом Эрдоганом относительно войны в Сирии.
"Подчеркнуто, что решения, зафиксированные в согласованном на этой встрече меморандуме о взаимопонимании, учитывают интересы всех сторон, способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Эммануэль Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности", - сказано в сообщении.
Российский президент проинформировал коллегу о содержании российско-турецких переговоров в Сочи;
Лидеры РФ и Франции выразили надежду, что первое заседание конституционного комитета Сирии будет конструктивным и результативным;
Макрон положительно оценил договоренности России и Турции по Сирии;
Договорились продолжать контакты.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Макрон обсудил с Путиным войну в Украине. Лидер Франции неожиданно поддержал позицию России относительно дальнейших переговоров по Донбассу.
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