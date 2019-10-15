Сотрудничают с Россией и "Л/ДНР": в "Миротворец" угодили иностранцы, снявшие пропагандистский фильм о МН17

Авторов пропагандистского фильма о катастрофе рейса МН17 на Донбассе нидерландца Макса Ван дер Верффа и немца Риттера Нормана внесли в базу "Миротворца".

Соответствующая информация о нарушениях появилась на сайте 12 октября.

На сайте указано, что Ван дер Верфф внесен в список за сознательное нарушение государственной границы Украины, а также за сотрудничество с террористическими организациями. Его также обвиняют в участии в пропагандистских мероприятиях России.

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Норман же угодил в "Миротворец" за умышленное искажение общественно значимой информации и покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Скандальная лента "MH-17 – Call for Justice", которую сняли пропагандисты, была опубликована в сети в июле 2019 года.

Пропагандисты угодили в "Миротворец" за фильм о МН17 AFP

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ван дер Верфф вместе с российской журналисткой Яной Ерлашовой готовят новую провокацию – в конце октября они покажут в Гааге новый фильм, который дискредитирует следствие по МН17.

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