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15 октября • обновлено в 23:16
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Сотрудничают с Россией и "Л/ДНР": в "Миротворец" угодили иностранцы, снявшие пропагандистский фильм о МН17

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Авторов пропагандистского фильма о катастрофе рейса МН17 на Донбассе нидерландца Макса Ван дер Верффа и немца Риттера Нормана внесли в базу "Миротворца".

Соответствующая информация о нарушениях появилась на сайте 12 октября.

На сайте указано, что Ван дер Верфф внесен в список за сознательное нарушение государственной границы Украины, а также за сотрудничество с террористическими организациями. Его также обвиняют в участии в пропагандистских мероприятиях России.

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Сотрудничают с Россией и "Л/ДНР": в "Миротворец" угодили иностранцы, снявшие пропагандистский фильм о МН17

Скриншот

Норман же угодил в "Миротворец" за умышленное искажение общественно значимой информации и покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сотрудничают с Россией и "Л/ДНР": в "Миротворец" угодили иностранцы, снявшие пропагандистский фильм о МН17

Скриншот

Скандальная лента "MH-17 – Call for Justice", которую сняли пропагандисты, была опубликована в сети в июле 2019 года.

Пропагандисты угодили в "Миротворец" за фильм о МН17

Пропагандисты угодили в "Миротворец" за фильм о МН17

AFP

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ван дер Верфф вместе с российской журналисткой Яной Ерлашовой готовят новую провокацию – в конце октября они покажут в Гааге новый фильм, который дискредитирует следствие по МН17.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
Теги
сайт Миротворец Боинг МН17
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