Продвигали планы Москвы? В США заинтересовались украинцами на инаугурации Трампа

Некоторые из украинцев, которые присутствовали на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
О таком подозрении объявил специальный советник ФБР Роберт Мюллер, расследующий вмешательство РФ в президентские выборы в США, пишет The New York Times.
В частности, следствие интересуется, не передавал ли россиянин Константин Килимник, которому экс-глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт сообщал результаты соцопросов в США, эти данные двум украинским олигархам Сергею Левочкину и Ринату Ахметову.
Дональд и Мелания Трамп
Первый, подчеркивает издание, присутствовал на Балу Свободы.
Ранее американский консультант Сэм Паттен, который работал с Килимником, признался, что получал 50 тыс. долл якобы от Левочкина за покупку билетов на эксклюзивные инаугурационные мероприятия Трампа для него самого, Килимника и еще одного человека описаного только как "еще один украинец".
Некоторых украинцев, которые побывали тогда на инаугурации, уже допросили.
"Меня дважды допрашивало ФБР и Мюллер", – рассказал бывший нардеп от Радикальной партии Андрей Артеменко.
При этом присутствовавший на Балу нардеп Сергей Кивалов ("Оппозиционный блок") не ответил на запросы о комментариях о том, как он получил свои билеты. А народный избранник Борислав Береза (внефракционный) сказал, что якобы получил свои билеты бесплатно от кого-то, "связанного с Иллинойсом".
Как сообщал OBOZREVATEL, Пол Манафорт обсуждал "мирный план" по Украине с российско-украинским разведчиком Константином Килимником.
Ранее выяснилось, что Манафорт соврал следствию о сотрудничестве с Килимником.