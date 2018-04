"Привет Маску": обломки космического корабля SpaceX всплыли во Франции

На французском острове Кеменес фермеры нашли часть космического корабля SpaceX.

"Привет Илону Маску. Посмотрите, что мы нашли от SpaceX на берегу Кеменеса, острова, на котором мы живем. Кстати, не пошлешь ли ты в космос электрический трактор? Нам нужен один", – отметили французские фермеры в Twitter.

Они обнародовали снимки, на которых изображен металлический конус с надписью SpaceX.

Отмечается, что объект имеет диаметр 2,5 метра. Предположительно, это носовая часть капсулы корабля Dragon SpaceX.

Trouvaille d'hier soir sur l'estran de #Quemenes...

Mais qu'est-ce me direz-vous ? Une baignoire de mer (why not ! ) ?... Une 🛸 ?

Honnêtement on n'a pas encore la réponse mais on a trouvé sur cet objet (de 2,50 m de diamètre quand même...) une petite plaque @spacex !#rocket pic.twitter.com/kslvzkZETv — Ferme de Quéménès - Île d'Iroise (@Quemenes_Iroise) 12 квітня 2018 р.

Coucou @SpaceX look at what we found on the foreshore of #Quemenes, an island in Brittany (France)! What is it ?

By the way will you send an electric tractor in space ? We need one ! 😉 #space #rocket #riddle #sea pic.twitter.com/ZewTyLHO0l — Ferme de Quéménès - Île d'Iroise (@Quemenes_Iroise) 12 квітня 2018 р.

Hi @elonmusk

Look at what we found from @SpaceX on the foreshore of #Quemenes, the island where we livre in Brittany (France)! What is it ?

By the way will you send an electric tractor in space ? We need one ! 😉 #space #rocket #riddle #sea pic.twitter.com/7Uw3dQzOZ3 — Ferme de Quéménès - Île d'Iroise (@Quemenes_Iroise) 13 квітня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", 3 апреля SpaceX успешно запустила ракетоноситель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon с космодрома военно-воздушных сил США.