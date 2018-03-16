Приказ отравить Скрипаля отдал Путин - глава МИД Британии

Приказ использовать химоружие на британской территории для отравления экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля, по всей вероятности, отдал лично президент России Владимир Путин.

Об этом 16 марта заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй мировой войны", — цитирует его Reuters.

При этом не указывается, где именно прозвучало заявление министра.

"Мы ничего не имеем против самих россиян. Из-за того, что происходит, никакой русофобии быть не должно. У нас разногласия с администрацией Путина и с его решением", - добавил Джонсон.

После этого пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль шокировало заявление Джонсона.

"Любые ссылки и упоминания нашего президента (в связи с этой историей) ничто иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.

Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.

15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.