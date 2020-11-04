Очень субъективно - для меня понятнее и предпочтительнее, чтобы у руля одной из самых сильных стран был человек, который против России. Потому что отношение к России - это маркер для любого адекватного украинца, начиная как минимум с 2014 года.

Сами американцы, понятное дело, не обязаны оглядываться на мнения других. Но давайте посмотрим на ситуацию:

у них в другой части полушария есть большая территория, которая перманентно создает проблемы. Российских шпионов ловят по всему миру. Наркота, нарушенные договоренности, непонятный статус дипломатов / наркодилеров / диверсантов. Большое количество особей, которые воюют и совершают теракты. Великобритания, Франция, Украина, Сирия, Карабах, Афганистан, Грузия, Молдова и так далее - список пострадавших увеличивается.

Как-то контролировать это дело можно несколькими способами. Один из них - позволять. Т.е., зная, что они вмешиваются в выборы твоей собственной страны, что они однозначно ненадежны как партнеры, что они толкнут тебя в спину в абсолютно любом случае - ты выбираешь политику умиротворения и призрачной дружбы. Да, они вмешиваются в выборы на твоей стороне - и поэтому ты ошибочно думаешь, что с ними надо по-хорошему. Здесь же выступает на первый план вот какая позиция американского лидера:

"Я приму РФ как партнера, потому что они помогли мне стать президентом". И здесь личное на первом плане, интересы Америки - на втором. В лучшем случае. По крайней мере так видится мне лично.

Второй способ - быть настоящим ястребом, а не на словах. И контролировать отношения с той же РФ не с позиции зависимости, не с позиции благодарности за вмешательство в дела суверенного государства, а с позиции имеющейся силы. Вряд ли этот выбор проигрышный, потому что воевать с НАТО РФ не может, не имеет ресурсов и знаний, и не будет. И лидер, выбравший такую политику, мне, как украинке, симпатичнее.

Зачем потакать террористу, если ты можешь его раздавить? Даже не военным способом? Что, сильно покачнется собственная экономика? Так она слаба как раз у РФ, а не у США. Риск, что Россию заберет себе Китай и тем самым он станет еще сильнее, создав определенные риски? Если в этом соль, то китайцы для Украины как-то более приемлемы. Они много работают, мы с ними торгуем, и они нас не убивают. А сама Америка с Китаем до этих пор как-то договаривалась, этот партнер на первый взгляд несет меньшие риски, чем взбесившаяся бензоколонка. По крайней мере от Китая сегодня люди по всему миру НЕ ПОГИБАЮТ.

Это примитивным языком. Здесь, конечно, больше вопросов, чем ответов.

А сама суть - не пачкай руки о связи с РФ. Германию сложно не понять - там русских после второй мировой войны столько, что беда. Изнасилованные немки породили определенный генетический набор, который сегодня предпочитает с русскими торговать. Плоть от плоти, как говорится.

Но США - зачем им эта грязь?

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