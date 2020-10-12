Препараты от коронавируса могли повлиять на психику Трампа – СМИ
Президент США принимал дексаметазон от коронавируса
Это стероид, способный вызывать чувство эйфории, неуязвимости и приливы энергии
Говорят, что склонность Трампа к непредсказуемым поступкам усугубилась
Лекарства от коронавируса, которые принимал президент США Дональд Трамп, могли повлиять на его психическое состояние.
Об этом утверждает американская газета The New York Times. Отмечается, что склонность президента к непредсказуемым поступкам усугубилась после болезни.
Во время лечения от COVID-19, помимо противовирусного препарата "Ремдесивир", Трамп принимал дексаметазон – стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории, внезапные приливы энергии и даже ощущение неуязвимости.
По словам экспертов, палец президента, принимающего такие препараты, не должен касаться ядерной кнопки.
"Проблема заключается в том, что дексаметазон способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали. Если он посреди ночи отдаст приказ, а его никто не остановит, все будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению", – заявил профессор Массачусетского технологического института Випина Наранга.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Дональд Трамп объявил, что у него больше нет COVID-19 и он полностью вылечился, однако на его руке заметили странные пластыри.