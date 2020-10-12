Препараты от коронавируса могли повлиять на психику Трампа – СМИ

Лекарства от коронавируса, которые принимал президент США Дональд Трамп, могли повлиять на его психическое состояние.

Об этом утверждает американская газета The New York Times. Отмечается, что склонность президента к непредсказуемым поступкам усугубилась после болезни.

Во время лечения от COVID-19, помимо противовирусного препарата "Ремдесивир", Трамп принимал дексаметазон – стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории, внезапные приливы энергии и даже ощущение неуязвимости.

По словам экспертов, палец президента, принимающего такие препараты, не должен касаться ядерной кнопки.

"Проблема заключается в том, что дексаметазон способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали. Если он посреди ночи отдаст приказ, а его никто не остановит, все будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению", – заявил профессор Массачусетского технологического института Випина Наранга.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Дональд Трамп объявил, что у него больше нет COVID-19 и он полностью вылечился, однако на его руке заметили странные пластыри.