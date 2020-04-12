Появилось жуткое видео из Китая: полиция избила убегавших из эпицентра коронавируса

В Китае произошли столкновения на границе провинций Хубэй и Цзянси между полицией и рабочими, пытавшимися покинуть эпицентр вспышки коронавируса COVID-19.

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Как пишет Daily Mail, люди из Хубэй пытались пересекти мост между двумя провинциями в конце марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Полицейские из двух провинций столкнулись друг с другом, в то время как люди в масках сбежались с обеих сторон моста и начали громить автомобили полиции. Несколько машин им удалось опрокинуть.

Насилие вспыхнуло после того, как полиция установила баррикады, чтобы остановить переход рабочих из Хубэй в Цзянси, где, согласно правительственным данным, было зарегистрировано менее 1 тыс. случаев COVID-19 и только одна смерть.

Столкновение показало, что китайцы не доверяют официальным заверениям о том, что коронавирус больше не является угрозой.

По информации газеты, реальные цифры смертей от вируса в Китае может в 10-40 раз превышать официальные.

"Пекин утверждает, что COVID-19 в Китае убил только 3336 человек, что составляет чуть более трети от нынешнего общего количества смертей в Великобритании и 30-ю часть от общего числа жертв в мире", – говорится в статье.

Китайские источники сообщили, что:

В Ухане крематории работали 24 часа в сутки, чтобы избавиться от десятков тысяч тел на пике вспышки в феврале.

Когда закончился карантин в регионе десятки тысяч погребальных урн с кремированными останками жертв коронавируса были доставлены родственникам с приказом провести похоронные церемонии быстро и тихо.

Больницам было приказано выписывать пациентов после того, как 10 марта президент Си Цзиньпин посетил Ухань для эффектного объявления победы над вирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Шанхайского университета Цзяо Тонг пришли к выводу, что почти 80% жителей Китая заразились коронавирусом от людей, которые были инфицированы, но симптомы у них еще не появились.

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