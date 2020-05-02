Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:15
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Появились свежие фото Ким Чен Ына после слухов о его смерти

13т
Читать материал на украинском

В сети опубликовали фото лидера КНДР Ким Чен Ына, о смерти и болезни которого ходило много слухов, на церемонии открытия завода. Он впервые за несколько недель появился на публике.

О его посещении церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо написали ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи) и газета "Нодон симун" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода

ЦТАК

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии", – говорится в сообщении агентства.

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода

Нодон симун

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода

Нодон симун

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода

Нодон симун

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода

Нодон симун

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода

Нодон симун

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода

Нодон симун

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Яра Дорош
Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
7
Смешно
0
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Junio Van
Junio Van
И тут рагулям по шляпе... )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги