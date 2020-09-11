Посол России подарил Лукашенко карту с намеком. Видео

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко книгу с картами теперешних белорусских территорий в составе Российской империи XIX века.

Как сообщает БелТА, дипломат подарил белорусскому лидеру факсимильное издание книги 1866 года, где содержатся топографические карты Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний Российской империи.

Так Мезенцев поздравил Лукашенко с прошедшим днем рождения.

"Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", – заявил посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко может посетить Москву в ближайшее время.

Источники в российских госструктурах, занимающихся белорусским направлением, в качестве возможной даты визита Лукашенко к Путину назвали 14 сентября.

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